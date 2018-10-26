Каждую ночь в домах по пр.Ч.Айтматова отключают свет. Веерные отключения?

Здравствуйте. В нашем р-не по пр. Ч.Айтматова в домах №65-67-69-71-73-75, которые запитаны от ТП-284, почти каждую ночь после полуночи отключают свет. Если уже начались веерные отключения в тёплую погоду, то что нас ждёт зимой? Если это не так, то жители этих домов ждут внятного объяснения от руководства "Северэлектро", а "Вечерний Бишкек" просим проконтролировать эту ситуацию. Так больше продолжаться не может.

Народную новость прислал Николай Александрович