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Каждую ночь в домах по пр.Ч.Айтматова отключают свет. Веерные отключения?

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Здравствуйте. В нашем р-не по пр. Ч.Айтматова в домах №65-67-69-71-73-75, которые запитаны от ТП-284, почти каждую ночь после полуночи отключают свет. Если уже начались веерные отключения в тёплую погоду, то что нас ждёт зимой? Если это не так, то жители этих домов ждут внятного объяснения от руководства "Северэлектро", а "Вечерний Бишкек" просим проконтролировать эту ситуацию. Так больше продолжаться не может.

Народную новость прислал Николай Александрович


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URL: https://www.vb.kg/374549
Теги:
отключение электроэнергии, Бишкек, веерные отключения, Северэлектро
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Комментарии
Марат
26.10.2018, 15:53

Не только на пр.Айтматова, но и в восточном Арча-Бешике (выше Джала). Западный РЭС - поясните пожалуйста с чем это связано и как долго будет продолжаться.

с ув.Марат

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Асан
26.10.2018, 15:58

Да, Действительно каждую ночь мы мучаемся с маленьким ребенком без света. Помогите

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