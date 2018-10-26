На 74-м году жизни скончался Николай Караченцов

Российские СМИ со ссылкой на сына Николая Караченцова сообщают, что актер скончался на 74-м году жизни.

"Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра", - приводит его слова ТАСС.

Церемония прощания с актером состоится, скорее всего, в "Ленкоме", дата пока не определена.

У Караченцова диагностировали опухоль в левом легком осенью 2017-го. В ноябре актер приступил к лечению.В конце августа жена актера рассказала, что лечение в Израиле не помогло.

Николай Караченцов на протяжении почти 40 лет работал в "Ленкоме". Он также снимался в кино. Популярности ему прибавили роли в таких картинах, как "Собака на сене", "Благочестивая Марта", "Ярославна, королева Франции", "Приключения Электроника", "Трест, который лопнул", "Белые росы", "Батальоны просят огня", "Человек с бульвара Капуцинов", "Раз, два - горе не беда!", "Криминальный квартет", "Светлая личность", "Дежа вю", "Ловушка для одинокого мужчины", "Чокнутые", "Петербургские тайны", "Королева Марго", "Досье детектива Дубровского", "Тайны дворцовых переворотов" и многие другие. Всего в послужном списке Николая Караченцова более 100 ролей в кино. Он также работал на дублировании зарубежных фильмов, озвучивал на русском языке роли французского актёра Жан-Поля Бельмондо. Кроме того, принимал участие в озвучании многих мультфильмов, много работал на телевидении и радио.