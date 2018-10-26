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Против должностных лиц ПСН "Шумкар" возбуждено уголовное дело

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- ВБ
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Прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Полка специального назначения "Шумкар" Министерства Внутренних Дел (далее - ПСН МВД) Кыргызской Республики по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (Злоупотребление должностным положением) и 315 (Служебный подлог) УК Кыргызской Республики.

По итогам проверки, проведённой совместно со службой внутренних расследований МВД Кыргызской Республики, выявлен ряд нарушений требований Закона Кыргызской Республики "О бухгалтерском учёте" и приказа МВД Кыргызской Республики "Об утверждении Наставления по автомобильной службе в органах внутренних дел Кыргызской Республики".

Установлено, что в период с 1 января 2018 года по 20 сентября 2018 года отдельные должностные лица ПСН "Шумкар" МВД Кыргызской Республики, злоупотребляя служебным положением, с целью извлечения выгоды, вносили недостоверные данные в сторону увеличения расходов в путевые листы по 8-ми автомашинам и ведомости по списанию горюче-смазочных средств, приобретённых на бюджетные средства.

В результате чего, государству нанесён ущерб в сумме 1 221 400 (один миллион двести двадцать одна тысяча четыреста) сомов.

В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие


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URL: https://www.vb.kg/374561
Теги:
уголовная ответственность, хищение, уголовное дело, ПСН "Шумкар", ущерб
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