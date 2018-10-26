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Труп, пролежавший полгода в морге, опознан после объявления в СМИ

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- Виктория Григоренко
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Буквально вчера VB.KG опубликовал фото трупа, найденного еще в марте этого года. Сегодня ГУВД Бишкека сообщило, что мужчину опознал сын.

- Мужчина азиатской национальности был найден мертвым на пересечении улиц Боконбаева и Кулиева. Личность умершего установлена. Им оказался бишкечанин З.Дж.,1962 г.р. Накануне, 25 октября, его опознали родственники. Следов насильственной смерти на теле умершего не было. Не насильственный характер подтвердила и экспертиза, - пояснили в ГУВД.

Детали, почему погибшего не опознали до сих пор, не раскрываются.


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URL: https://www.vb.kg/374564
Теги:
ГУВД, труп, Бишкек
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