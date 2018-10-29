Погода
$ 69.51 - 69.73
€ 78.90 - 79.70

Автор знаменитых плакатов Дуйшебек Искаков открыл новую выставку

97  0
- Андрей Заверухин, Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В музее ИЗО имени Гапара Айтива 25 октября открылась персональная выставка живописи, плакатов и графики Дуйшебека и Жаркынай Искаковых "Палитры Иссык-Куля".

Тандем отца и дочери образовался больше 6 лет назад, когда полуторогодовалая Жаркынай взяла в руки карандаш и нарисовала первую линию. Теперь 8-летняя девочка учится в гимназии имени Алыкула Осмонова в Чолпон-Ате и посещает художественный класс, которым руководит ее отец Дуйшебек Искаков.

И отца, и дочь на творчество вдохновляет одно и то же - хрустальное озеро Иссык-Куль, на берегу которого они живут.

- Может из-за воздействия этой необычной красоты на людей так много из этих мест вышло таких великих мастеров искусства как манасчи. Сколько писателей и художников посвятили жизнь, чтобы описать каплю иссык-кульской воды! - обращается художник к зрителям.

Кстати, творчество Дуйшебека Искакова хорошо знакомо кыргызстанцам. Многие видели его остроумные и хлесткие плакаты в газетах, в интернет-изданиях и на выставках. Из под его кисти вышли работы, высмеивающие коррупцию, курение, борьбу за власть и ОБОН (отряд баб особого назначения - ред.).

На этой выставке зрители вновь смогут увидеть его плакаты. Однако, основу экспозиции все же составляют пейзажи удивительного озера Иссык-Куль. На каждом холсте и рисунке запечатлена его красота в разное время года и суток, под разным углом и с разным настроением.

Выставка будет открыта до 10 ноября.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374567
Теги:
музей, художник, Бишкек, Кыргызстан, Иссык-Куль, Дуйшебек Искаков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  