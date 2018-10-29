Автор знаменитых плакатов Дуйшебек Искаков открыл новую выставку

В музее ИЗО имени Гапара Айтива 25 октября открылась персональная выставка живописи, плакатов и графики Дуйшебека и Жаркынай Искаковых "Палитры Иссык-Куля".

Тандем отца и дочери образовался больше 6 лет назад, когда полуторогодовалая Жаркынай взяла в руки карандаш и нарисовала первую линию. Теперь 8-летняя девочка учится в гимназии имени Алыкула Осмонова в Чолпон-Ате и посещает художественный класс, которым руководит ее отец Дуйшебек Искаков.

И отца, и дочь на творчество вдохновляет одно и то же - хрустальное озеро Иссык-Куль, на берегу которого они живут.

- Может из-за воздействия этой необычной красоты на людей так много из этих мест вышло таких великих мастеров искусства как манасчи. Сколько писателей и художников посвятили жизнь, чтобы описать каплю иссык-кульской воды! - обращается художник к зрителям.

Кстати, творчество Дуйшебека Искакова хорошо знакомо кыргызстанцам. Многие видели его остроумные и хлесткие плакаты в газетах, в интернет-изданиях и на выставках. Из под его кисти вышли работы, высмеивающие коррупцию, курение, борьбу за власть и ОБОН (отряд баб особого назначения - ред.).

На этой выставке зрители вновь смогут увидеть его плакаты. Однако, основу экспозиции все же составляют пейзажи удивительного озера Иссык-Куль. На каждом холсте и рисунке запечатлена его красота в разное время года и суток, под разным углом и с разным настроением.

Выставка будет открыта до 10 ноября.