Зверское избиение в Тамчы: подозреваемых отпустили под домашний арест

Иссык-Кульский районный суд отпустил под домашний арест троих жителей села Тамчы, подозреваемых в жестоком избиении 25-летнего Элдоса. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает УВД Иссык-Кульской области.

По данным правоохранительных органов, 26-летний Заманбек и 25-летний Ислам обвиняются по статье "Хулиганства". Еще один местный житель проходит по этому делу как свидетель.

- Пока пострадавший проходит лечение в Бишкеке, когда он сможет давать показания, возможно, что свидетеля также привлекут в качестве подозреваемого. Кроме того, после получения результатов экспертизы возможно ужесточат статью уголовного дела, - прокомментировали VB.KG в УВД Иссык-Кульской области.

Напомним, в ночь с 15 на 16 октября 25-летнего Элдоса избили трое местных жителей. Сейчас молодой человек находится в больнице. У него сломана челюсть, травмирован глаз и обнаружено сотрясение мозга.

Адвокат потерпевшего заявила, что парня избили из-за его религиозных убеждений. В УВД области отрицают религиозную подоплеку и объясняют возникший конфликт, тем что Элдос громко слушал музыку.