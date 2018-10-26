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Зверское избиение в Тамчы: подозреваемых отпустили под домашний арест

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- Екатерина Улитина
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Иссык-Кульский районный суд отпустил под домашний арест троих жителей села Тамчы, подозреваемых в жестоком избиении 25-летнего Элдоса. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает УВД Иссык-Кульской области.

По данным правоохранительных органов, 26-летний Заманбек и 25-летний Ислам обвиняются по статье "Хулиганства". Еще один местный житель проходит по этому делу как свидетель.

- Пока пострадавший проходит лечение в Бишкеке, когда он сможет давать показания, возможно, что свидетеля также привлекут в качестве подозреваемого. Кроме того, после получения результатов экспертизы возможно ужесточат статью уголовного дела, - прокомментировали VB.KG в УВД Иссык-Кульской области.

Напомним, в ночь с 15 на 16 октября 25-летнего Элдоса избили трое местных жителей. Сейчас молодой человек находится в больнице. У него сломана челюсть, травмирован глаз и обнаружено сотрясение мозга.

Адвокат потерпевшего заявила, что парня избили из-за его религиозных убеждений. В УВД области отрицают религиозную подоплеку и объясняют возникший конфликт, тем что Элдос громко слушал музыку.


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URL: https://www.vb.kg/374569
Теги:
избиение, Иссык-Кульская область, насилие, драка, уголовное дело, МВД, УВД
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Комментарии
фыва
26.10.2018, 18:10

озверели религиозные фанатики или лицемеры 

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