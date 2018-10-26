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Айдарбеков впервые встретился с Лавровым в качестве главы МИД КР

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- Оксана Гут
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Сегодня, 26 октября, министр иностранных дел КР Чингиз Айдарбеков встретился в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Это его первый заграничный визит в новом качестве.

Встреча состоялась благодаря приглашению российской стороны.

- Поздравляю вас теперь лично с назначением на высокий пост министра иностранных дел, - обратился к Айдарбекову Лавров. – У нас были очень хорошие отношения с вашим предшественником. И я надеюсь, что мы обеспечим преемственность, как того и требуют наши президенты. Контакты между ними задают всю тональность нашему союзничеству, стратегическому партнерству. И за последнее время наши отношения вышли на качественно новый уровень.

Президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и России – Владимир Путин - в этом году встречались 4 раза, главы правительств двух стран – трижды, а министры иностранных дел собираются 4-ый раз.

- Эту интенсивность мы стараемся переводить на язык практических действий и конкретных проектов в самых разных областях: торгово-экономической, инвестиционной, военно-технической и других. Велика взаимная тяга наших народов, поэтому необходимо обеспечить максимально комфортные условия для контактов между людьми, - отметил Сергей Лавров.

В ответ отечественный министр иностранных дел поблагодарил коллегу за приглашение и поздравления с назначением. А также выразил надежду на то, что в рамках сегодняшней встречи удастся детально обсудить совместные планы, действия на перспективу.

- Отрадно отметить, что двусторонние отношения с Российской Федерацией на сегодняшний день динамично развиваются. Мы комплексно продвигаем наши союзнические отношения, стратегическое партнерство и благоприятный, позитивный тон всему этому задают наши президенты, - ответил Чингиз Айдаралиев.

Он напомнил, что в этом году планируются еще дополнительные встречи в двустороннем, многостороннем формате, визиты на высоком и высшем уровне.

- Мы очень благодарны большой поддержке Российской Федерации. В этом году мы отмечаем 90-летие великого соотечественника Чингиза Торокуловича Айтматова. В связи с чем провели совместные культурные мероприятия, в том числе на площадках ООН. Еще намечены ряд мероприятий, которые я думаю мы обсудим. Еще раз спасибо за приглашение, мне очень приятно находится здесь, - заключил Айдарбеков.

Напомним, последняя двусторонняя встреча Лаврова и прежнего министра иностранных дел КР Эрлана Абдылдаева состоялась в марте 2018 года на полях международной конференции по Афганистану в Ташкенте.

На предстоящих переговорах, по данным российских СМИ, планировалось обсудить график контактов на высшем и высоком уровнях, ряд ключевых вопросов двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по взаимодействию Москвы и Бишкека в сфере безопасности как на двусторонней основе, так и многосторонних площадках.


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URL: https://www.vb.kg/374570
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, МИД, Россия, Кыргызстан, Сергей Лавров, кыргызско-российское сотрудничество, Чингиз Айдарбеков
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