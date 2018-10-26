Наркоторговец пытался обменять наркотики на автомобиль, но был задержан

Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР успешно проведена специальная операция, направленная на выявление и пресечение незаконного хранения и сбыта наркотических средств.

Оперативники СБНОН МВД задержали мужчину, пытавшегося осуществить сделку - обменять большую партию наркотического средства гашиш на автомашину.

Сотрудникам оперативно-розыскного управления СБНОН МВД КР была получена оперативная информация, что мужчина азиатской внешности в возрасте примерно 20-25 лет ищет покупателей наркотических средств с обменом на автомобиль.

По полученной информации в целях установления и задержания наркоторговца были проведены оперативно-розыскные мероприятия.

23 октября 2018 года примерно в 22.00 часов на территории Аламудунского района Чуйской области при обмене автомашины "Тойота" на наркотики сотрудниками управления СБНОН задержан гражданин М.Т. 1997 года рождения, уроженец Жалал-Абадской области. При задержании у подозреваемого лица обнаружено и изъято вещество обмотанное скотчем. Согласно заключения экспертизы, изъятые вещества являются наркотическим средством "гашиш", вес которого составляет 718 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.247 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств) УК Кыргызской Республики.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к данному преступлению, сообщает пресс-служба МВД.