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Умбеталиев: На Камбаратинской ГЭС-2 произошла авария

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- Виктория Григоренко
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На Камбаратинской ГЭС-2 произошла авария из-за безответственности и преступной халатности. Об этом VB.KG сообщил общественный деятель Расул Умбеталиев.

Он напомнил, что в летний период ОАО "Электрические станции" вывела в капитальный ремонт гидроагрегат №1 Камбаратинской ГЭС-2.

- К 20 октября 2018 г. был закончен капитальный ремонт единственной гидротурбины Камбаратинской ГЭС-2. Но филиал ОАО "Электрические станции" ОАО "Камбаратинской ГЭС-2" не смог запустить гидроагрегат №1 в работу по выработке электроэнергии. Причина - затвор нижнего бьефа рабочего водовода гидроагрегата №1 полностью заилен, и техническая вода не вытекает из водовода. Пока не очистят устье нижнего бьефа от ила, песка и гравия, и затвор не поднимут вверх, оборудование не будет вырабатывать электроэнергию, - поясняет Умбеталиев.

По его словам, техническая вода из водохранилища Камбар-Аты поступает через верхний бьеф в рабочий водовод, проходит вокруг гидротурбины и должна вытекать из нижнего бьефа того же рабочего водовода.

- Конечно, руководство Нацэнергохолдинга (НЭХК), ОАО "Электрические станции" в начале будут категорически отрицать информацию об аварии на К-А ГЭС-2, а затем объявят, что произошла техническая неисправность. А также начнут обвинять сообщившего об аварии, что сеет панику и будоражит народ. При этом на селекторном совещании правительства КР 22 октября 2018 года по подготовке к ОЗП 2018-2019 годов председатель правления НЭХК Азамат Абдыкадыров заявил, что "до конца нынешнего октября планируется провести капитальный ремонт гидроагрегата №1 Камбаратинской ГЭС-2...". Возможно, новость о проведении капремонта была специально распространена, чтобы заранее оправдаться, - считает Умбеталиев.

Но проведение капитального ремонта гидроагрегата и работа затвора нижнего бьефа рабочего водовода - совершенно разные технические спецификации, отметил эксперт.

- Заиливание и отказ работы затвора влечет остановку выработки электроэнергии гидроагрегата №1 Камбаратинской ГЭС-2. И это однозначно входит в классификацию технической аварии на ГЭС и неисправностью не является. Руководители Нацэнергохолдинга, ОАО "Электрические станции" проявили в ходе подготовки к нынешнему ОЗП безответственность и преступную халатность, - уверен Умбеталиев.

Информация об аварии поступила больше недели назад, из достоверных источников и от настоящих энергетиков, кому небезразлична судьба энергетической отрасли, подчеркнул эксперт.

- Сообщение об отказе работы затвора нижнего бьефа рабочего водовода Камбаратинской ГЭС-2 распространено с опозданием в надежде, что руководство ОАО "Камбаратинской ГЭС-2", ОАО "Электрические станции" и ОАО "НЭХК" своевременно устранят аварию. Но до сих пор затвор нижнего бьефа не запущен, - утверждает Умбеталиев.

Камбаратинская ГЭС-2 обеспечивает электроэнергией несколько близлежащих сел Токтогульского района, добавил эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/374582
Теги:
ГЭС, отключение электроэнергии, правительство, Кыргызстан, Нацэнергохолдинг, Камбар-Ата, Электрические станции, Расул Умбеталиев
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Комментарии
Гражданин
29.10.2018, 10:19

Руководителей нацэнергохолдинга в отставку а эту контору закрыть все наши 2 сома получают они и вернуть старый тариф 70 тыйынов без ограничений

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Читатель Вечерки
29.10.2018, 10:25
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Комментариев: 37

Ремонт завершили неделю с лишним назад. Заиливание нижнего бьефа во время ремонта - это не трагедия, и не авария, как заявляет этот паникер, желающий известности. Работы идут и скоро будут завершены. 

После минимальной очистки нижнего бьефа и открытия затвора вода сама завершит работу по очистке нижнего бьефа.

В военные годы паникеров расстреливали. И правильно делали. Жаль, что в мирное время такая норма не действует. Надоел этот эхсперт со своими глупыми выводами. Помнится, пару месяцев он также заявлял об аварии на ГЭС - в результате оказалось, что никакой аварии нет. Нет бы что-нибудь хорошее сказать, настроение людям повысить. Все каркает и каркает.

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Ас
29.10.2018, 10:46

Читатель Вечерки

Ремонт завершили неделю с лишним назад. Заиливание нижнего бьефа во время ремонта - это не трагедия, и не авария, как заявляет этот паникер, желающий известности. Работы идут и скоро будут завершены. 

После минимальной очистки нижнего бьефа и открытия затвора вода сама завершит работу по очистке нижнего бьефа.

В военные годы паникеров расстреливали. И правильно делали. Жаль, что в мирное время такая норма не действует. Надоел этот эхсперт со своими глупыми выводами. Помнится, пару месяцев он также заявлял об аварии на ГЭС - в результате оказалось, что никакой аварии нет. Нет бы что-нибудь хорошее сказать, настроение людям повысить. Все каркает и каркает.

Мне кажется вы хамло человек высказал свою позицию и панику вижу от вас ремонт неважно какой должен быть в рамках запланированного еще весной а капитальный ремонт говорит что какой то дебил летает в облаках место того чтобы работать так осенью ремонт ни кто не производит судить по вашему зимой надо ТЭЦ ремонтировать потому что дебил решил летом отдохнуть понятно лишь одно или вы работник калиева или вы прикрываете дебилов можете зимой ремонт начать вот вас близко к технике нельзя подпускать ил водичкой промоет нижний горизонт мрак в общем порой лучше молчать умне выглядит человек а данный эксперт несколько раз говорил реальные факты и сейчас от части прав дурдом и дебилы в энергохолдинге

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123
29.10.2018, 10:47

я сам энергетик, нету смысла паниковать, этот Умбеталиев цепляется за любую мелочь только чтобы хайп поднять и держаться на слуху. а те крысы которые доносят всюи вся в энергетике нужно привлечь к ответственности. любая информация это собственность организации, все работники подписывали договор что не имеют права разглашать какую либо информацию. 

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Читатель Вечерки
29.10.2018, 11:07
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Плюсов: 36
Минусов: 33
Комментариев: 37

Ас

Мне кажется вы хамло человек высказал свою позицию и панику вижу от вас ремонт неважно какой должен быть в рамках запланированного еще весной а капитальный ремонт 

У этого горе-эксперта ни один прогноз не сбывается. Пора бы ему заткнуться и заняться внуками. 

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токе
29.10.2018, 11:35

Умбеталиев как политическая Эдичка в энергетике

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Читатель Вечерки
29.10.2018, 11:42
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Минусов: 33
Комментариев: 37

Надо этому пенсионеру Умбетаилиеву с Лунарой Мамытовой по заграницам прокатиться. Что-то у него настроение плохое вечно.

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