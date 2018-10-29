Умбеталиев: На Камбаратинской ГЭС-2 произошла авария

На Камбаратинской ГЭС-2 произошла авария из-за безответственности и преступной халатности. Об этом VB.KG сообщил общественный деятель Расул Умбеталиев.

Он напомнил, что в летний период ОАО "Электрические станции" вывела в капитальный ремонт гидроагрегат №1 Камбаратинской ГЭС-2.

- К 20 октября 2018 г. был закончен капитальный ремонт единственной гидротурбины Камбаратинской ГЭС-2. Но филиал ОАО "Электрические станции" ОАО "Камбаратинской ГЭС-2" не смог запустить гидроагрегат №1 в работу по выработке электроэнергии. Причина - затвор нижнего бьефа рабочего водовода гидроагрегата №1 полностью заилен, и техническая вода не вытекает из водовода. Пока не очистят устье нижнего бьефа от ила, песка и гравия, и затвор не поднимут вверх, оборудование не будет вырабатывать электроэнергию, - поясняет Умбеталиев.

По его словам, техническая вода из водохранилища Камбар-Аты поступает через верхний бьеф в рабочий водовод, проходит вокруг гидротурбины и должна вытекать из нижнего бьефа того же рабочего водовода.

- Конечно, руководство Нацэнергохолдинга (НЭХК), ОАО "Электрические станции" в начале будут категорически отрицать информацию об аварии на К-А ГЭС-2, а затем объявят, что произошла техническая неисправность. А также начнут обвинять сообщившего об аварии, что сеет панику и будоражит народ. При этом на селекторном совещании правительства КР 22 октября 2018 года по подготовке к ОЗП 2018-2019 годов председатель правления НЭХК Азамат Абдыкадыров заявил, что "до конца нынешнего октября планируется провести капитальный ремонт гидроагрегата №1 Камбаратинской ГЭС-2...". Возможно, новость о проведении капремонта была специально распространена, чтобы заранее оправдаться, - считает Умбеталиев.

Но проведение капитального ремонта гидроагрегата и работа затвора нижнего бьефа рабочего водовода - совершенно разные технические спецификации, отметил эксперт.

- Заиливание и отказ работы затвора влечет остановку выработки электроэнергии гидроагрегата №1 Камбаратинской ГЭС-2. И это однозначно входит в классификацию технической аварии на ГЭС и неисправностью не является. Руководители Нацэнергохолдинга, ОАО "Электрические станции" проявили в ходе подготовки к нынешнему ОЗП безответственность и преступную халатность, - уверен Умбеталиев.

Информация об аварии поступила больше недели назад, из достоверных источников и от настоящих энергетиков, кому небезразлична судьба энергетической отрасли, подчеркнул эксперт.

- Сообщение об отказе работы затвора нижнего бьефа рабочего водовода Камбаратинской ГЭС-2 распространено с опозданием в надежде, что руководство ОАО "Камбаратинской ГЭС-2", ОАО "Электрические станции" и ОАО "НЭХК" своевременно устранят аварию. Но до сих пор затвор нижнего бьефа не запущен, - утверждает Умбеталиев.

Камбаратинская ГЭС-2 обеспечивает электроэнергией несколько близлежащих сел Токтогульского района, добавил эксперт.