В Таджикистане мужчина убил жену за отказ заняться с ним сексом

Суд района Хамадони на юге Таджикистана приговорил к 11 годам колонии местного жителя Фарруха Халифаева за жестокое убийство своей супруги Арус Раззоковой. Об этом сообщает издание "Радио Озоди".

Как отмечается, семья убитой женщины не согласна с вердиктом суда и требует более сурового наказания убийце.

- Фаррух Халифаев жестоко расправился с супругой вечером 18 июля, на следующий день после возвращения из России. В ходе судебного процесса он признался, что убил жену за отказ заняться с ним сексом. Сестра убитой Нигина Раззокова, находящаяся в тот злополучный вечер в гостях у своей сестры Арус, согласна с этой версией.

"В тот вечер мы гостили у них. Трагедия произошла в спальне. Фаррух потребовал от сестры заняться с ним любовью, однако она отказалась, ссылаясь на присутствие гостей в соседней комнате. Фаррух сначала ударил ее кулаком в лицо. Сестра потеряла сознание, и муж несколько раз ударил ее ножом в живот. Когда мы зашли к ним в спальню, Арус истекала кровью", - рассказала в суде Нигина Раззокова, поясняет издание.

Как уточняется, Фарруху Халифаеву 42 года. Последние годы он находился на заработках в России. В семье росло четверо детей.