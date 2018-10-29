В Тюпе 13-летний мальчик повесился на кусте шиповника

В селе Тюп Иссык-Кульской области найдено тело подростка 2005 года рождения. Об этом VB.KG сообщили источники в правоохранительных органах.

По их данным, подросток повесился на кусте дикорастущего шиповника. О причинах, побудивших школьника на этот шаг, не сообщается. Родители написали отказ от проведения судебно-медицинских экспертиз и дальнейшего расследования.

Напомним, что при неестественных причинах смерти проведения вскрытия по законам КР обязательно. Но родственники, как правило, отказываются от проведения судебно-медицинских экспертиз, ссылаясь на религиозные обычаи.