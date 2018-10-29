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В Тюпе 13-летний мальчик повесился на кусте шиповника

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- Екатерина Улитина
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В селе Тюп Иссык-Кульской области найдено тело подростка 2005 года рождения. Об этом VB.KG сообщили источники в правоохранительных органах.

По их данным, подросток повесился на кусте дикорастущего шиповника. О причинах, побудивших школьника на этот шаг, не сообщается. Родители написали отказ от проведения судебно-медицинских экспертиз и дальнейшего расследования.

Напомним, что при неестественных причинах смерти проведения вскрытия по законам КР обязательно. Но родственники, как правило, отказываются от проведения судебно-медицинских экспертиз, ссылаясь на религиозные обычаи.


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URL: https://www.vb.kg/374590
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, суицид, Тюпский район, Кыргызстан, УВД
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