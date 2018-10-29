Рост доллара. В НБ КР и обменки пояснили ситуацию

В Кыргызстане доллар вновь приблизился к отметке в 70 сомов. На сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают американскую валюту по 69,45-69,55 сома, а продают по 69,7-69,75 сома.

Примечательно, что в России стоимость "американца", по данным ЦБ РФ, составила 65,78. В Казахстане он достиг 366,84 тенге.

В НБ КР подобный рост курса валюты объяснили условиями рынка. По словам официального представителя Нацбанка КР Аиды Карабаевой, объем спроса и предложения на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке постоянно меняется в зависимости от конъюнктуры рынка на определенный момент времени. Соответственно, и обменный курс доллара США по отношению к сому демонстрируют движения в нисходящем или восходящем направлении практически ежедневно, сообщила она VB.KG.

- На текущий момент ситуация на валютном рынке стабильная. С начала 2018 года по 29 октября официальный курс доллара США по отношению к сому вырос на 1,0 процента с 68,8395 до 69,5196 сом за один доллар США. За указанный период в целях сглаживания резких колебаний обменного курса, Национальный банк провел четыре интервенции по продаже иностранной валюты на сумму 52,25 млн. долларов США и две интервенции по покупке долларов США на сумму 20,55 млн долларов США. Итого чистая продажа составила 31,7 млн долларов США, - подчеркнула Карабаева.

Стабильная ситуация без отсутствия ажиотажа наблюдается и в обменных пунктах столицы. По словам председателя обменных бюро "Альянс" Чингиза Бийлибаева, повода для беспокойства из-за незначительного роста доллара нет.

- Повышение курса валют идет из-за сезонного спроса. Да и по сравнению с соседними государствами курс доллара достаточно стабилен. А его рост в пределах сома – нормальная тенденция. Туристический сезон закончился, экспорт в стране минимален, и основной упор делает на импорт. А все, что импортируется, покупается именно за доллары, - пояснил VB.KG Бийлибаев.

Тенденции закупа нашей валюты представителями соседних государств также нет, утверждает председатель Ассоциации.

- Если бы граждане других государств приезжали в КР за долларами, его рост был бы более значительным. Так как валюта рассчитана в первую очередь на внутреннего потребителя. И случись иначе, тогда бы повод для беспокойства, действительно, был бы. Сейчас же валюты в обменках хватает. Если намечается дефицит, регулятор выходит на рынок с интервенцией. Поэтому, повода для паники нет, - заключил Бийлибаев.