Аида Касымалиева обвинила журналиста во лжи, не прочитав статью?

Депутат Аида Касымалиева в прошлый четверг приняла участие в брифинге, где заявила, что данные, опубликованные в статье одного из информагентств, не соответствуют действительности. Речь идет о материале "24.kg" под заголовком "Кто из депутатов парламента любит ездить за границу за счет бюджета".

По этому поводу депутат сообщила, что "придерживается принципа не ездить в зарубежные командировки за счет государственного бюджета".

- Более того, я отказалась за последнее время от четырех поездок за счет приглашающей стороны, так как у меня работы много и здесь, в Бишкеке, и особенно в регионах, - отметила парламентарий.

Безусловно, каждый человек имеет полное право отстаивать свои честь и достоинства. Депутат в этом плане не является исключением, но интересно другое. Возникает вопрос - народная избранница Аида Касымалиева статью-то читала?

Как может убедиться любой, там ни слова не говорится про то, что она ездит за счет госбюджета. Процитируем дословно отрывок из статьи: "За год она выезжала шесть раз. Но не за счет Жогорку Кенеша. Депутат побывала на Филиппинах, в Монголии, России". Ключевое слово здесь: "не за счет ЖК".

Единственное, судя по пресс-релизу, опубликованному на сайте Жогорку Кенеша, журналисты дали только неверную информацию по поводу количества поездок депутата.

"Количество поездок депутата Аиды Касымалиевой было ложно увеличено до шести раз, когда на самом деле парламентарий съездила в заграничную командировку четыре раза, и то за счет приглашающей стороны", - говорится в пресс-релизе ЖК.

И опять же, никто нигде и не указывал, что она ездила за счет парламента и госбюджета.

Как же народная избранница в таком случае читает законопроекты и дает им оценку?