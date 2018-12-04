Лайфхак, как ввозить товары на миллиарды, но не платить налоги

В 2010 году в Министерстве юстиций КР было зарегистрировано некое ОсОО "Дили Груп". В состав учредителей вошли два гражданина Китая – Лю Мей, Ванг Янвей, гражданин Болгарии – Митев Росен Митков и двое кыргызстанцев - Алексей Скударнов, Джалиль Халитов. Фирма создавалась с целью перевозок товаров народного потребления из Китая в Россию. Но спустя 20 дней существования ОсОО между учредителями произошли разногласия по поводу сроков доставки и, в частности, китайские граждане отказались продолжать какую-либо совместную деятельность. И до 2017 года большинство из тех, кто создавал "Дили Груп" считали его нефункционирующим. Более того, так до сих пор считают в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями. Однако, таможенные отчеты говорят об обратном.

С редакцией VB.KG связался теперь уже бывший соучредитель "Дили Груп" Джалиль Халитов. Который, к слову, за прошедшие 7 лет с даты регистрации ОсОО, успел стать гражданином России. Он сообщил, что имеет в распоряжении 5 тысяч листов документации, которые подтверждают финансовые нарушения фирмы в особо крупном размере, как считает сам Халитов. О них он мог бы и не узнать, если бы не судебный процесс по исключению его, Скударнова и граждан Китая, из состава учредителей.

- В 2016 году мне пришло письмо с приглашением на собрание учредителей ОсОО "Дили Груп". Я удивился, так как забыл про его существование, но пошел. Фирмы по указанному адресу Шопокова 99/1 не оказалось. Там сейчас микрокредитная компания. В общем, встречи не было. В 2017 году пришло повторное письмо, но уже с новым адресом: Байтик Баатыра 37/3. Там я увидел только одного Росена Миткова. Он рассказал мне, что устал платить 50 долларов каждый месяц из-за фирмы-пустышки, (куда платить, я так и не понял), и предложил ликвидировать ОсОО. Я был не против, лишь попросил предоставить документы, что все это время фирма действительно простаивала. Позже от юриста получаю бумажку, в которой написано, что я продал Росену свою долю в ОсОО с произведением всех расчетов. Я ничего не стал подписывать, но вскоре мне пришла повестка в Межрайонный суд Бишкека. Это Митков подал заявление об исключении меня, Скударнова и граждан Китая, благодаря которым была вообще создана фирма, из состава учредителей. Он сразу предупредил, что дело выиграет, так как за ним стоят "большие" люди, - рассказывает Джалиль Халитов.

Далее, с его слов, в ходе судебного разбирательства сменяется трое судей Межрайонного суда, и последний принимает решение в пользу Росена Миткова. А Бишкекский горсуд в результате поданной апелляции отменяет его.

Пока длились судебные разбирательства, Халитов занялся сбором документов по деятельности ОсОО с 2010 по 2017 годы.

- Я отправил запросы в налоговую и в таможенную службы. Получив отчеты, а это было не так-то легко и быстро, я со специалистами сравнил данные двух ведомств. Расхождения идут в сто миллионов сомов! В ГНС ОсОО начала подавать отчеты, причем нулевые, с мая 2016 года. А ввозились из Китая в Кыргызстан товары народного потребления, по информации ГТС, с января того же года. Товар растамаживался контейнерами, фурами, практически каждый день на огромные суммы. Я показывал эти отчеты прежнему главе налоговой Октябрю Абдыкаимову. Он мне лично говорил, что такого быть не может, что он разберется. Но так ничего сделано и не было. Что еще важно, ни у налоговой службы, ни у таможенной нет контрольной папки на ОсОО, - возмутился бизнесмен.

В предоставленных таможенных отчетах, с которыми также ознакомилась редакция, действительно есть вся информация о деятельности ОсОО с 22 января 2016 года по 8 июня 2017-го. В частности, кто перевозил товары, какая фирма отправляла и в каком объеме.

Отправителем в основном являлась Кашгарская международная торговая компания "Синь Юнь", Китая. И в целом, за указанный период товаров народного потребления, это бижутерия, ткани, фурнитура, одежда, сумки и прочее, было завезено в Кыргызстан на сумму 51 млрд 825 тысяч 872,08 сомов. При этом, по информации ГТС КР, начисленные платежи (сборы, пошлины, НДС) составили около 11 млн 772 тысячи 700 сомов.

Всего же, по данным портала "Открытый бюджет" Минфина КР, с 15 марта 2013 года по 19 октября текущего года сумма поступлений в государственный бюджет от ОсОО "Дили Груп" составила 122 млн 804 тысячи 941 сом. В том числе за вывоз мусора, подоходный налог, НДС и другое.

- Как они платили НДС, я не знаю. У адвоката я взял два уточнённых отчёта по налогу на добавленную стоимость за период с 1 декабря 2016 по 31 декабря 2016. Оба отчета заверены печатями и подписаны Р. Митковым. В одном импорт материальных ресурсов в КР – 46 млн 187 тысяч 657 сомов, в другом – 25 млн 953 тысяч 599 сомов. А по одному уточненному отчету за 1 января 2017-го по 31 января 2017-го облагаемые поставки на территории КР – 160 млн 253 тысяч 909 сомов, по второму – 91 млн 732 тысячи 624 сомов. Это ли не подлог? Дата одинаковая, а суммы разные, - пытается разобраться Джалиль Халитов.

И еще некоторое цифры. Согласно ответу Свердловского районного управления Соцфонда КР на запрос № 13 от 1.02.2018 г., "с июля 2010 года по апрель 2017 года расчетные ведомости по средствам государственного социального страхования сдавались с нулевыми показателями… С мая по сентябрь 2017 года – на иностранного гражданина по минимальной заработной плате".

И главное, подчеркнул Халитов, согласно уставу "Дили груп", только с согласия учредителей можно было производить финансовые операции свыше 200 тысяч сомов. А по документам, изученным в суде, со слов Джалиля, ОсОО в 2016 году получило кредит в 422 млн 723 849 тысяч сомов.

- На что и почему без ведома учредителей? Да и на каком основании? Если по ответу ГРС на запрос суда, даже автомототранспорта за ОсОО не зарегистрировано, то есть нет никакого имущественного обеспечения. Кто выдавал ссуду также не известно, но я знаю, что все расчеты фирмы производились в "Росинбанке". Займ еще не выплачен. Я думаю, что при получении кредита использовались поддельные подписи, в том числе моя, и это беспокоит, - говорит он.

Несмотря на все вышеизложенное, 24 августа этого года Верховный суд вынес решение в пользу Росена Миткова.

- Я больше не являюсь учредителем ОсОО якобы на том основании, что не оплатил учредительский взнос и плохо влиял на работу фирмы. Но взнос мы оплачивали при регистрации, большую сумму вносили граждане Китая, у них и доля больше. Их вообще не было ни в суде, ни в стране, как их могли исключить из учредителей? А как я мог влиять на деятельность, я же вообще не знал, что она работает. Все это время, как оказалось, ОсОО руководил Митев Росен Митков, хотя мы утверждали на должность директора Алексея Скударного. Который, к слову, по документам проходит, как Скурданов или Мочалкин – везде по-разному. Это не нарушение? И два письма, пришедших от Миткова – это простая формальность. Никто действительно не хотел созывать учредителей. Просто кому-то нужно было ОсОО с иностранным участием. Потому что китайцы в основном хотят работать только с китайцами, – резюмировал бизнесмен Халитов.

Он, отметим, обращался в Генеральную прокуратуру. Надзорный орган передал все материалы в ГСБЭП. 20 июня этого года началась проверка. Но закончилась она ничем. Финпол постановил "в возбуждении уголовного дела отказать за отсутствием состава преступления".

Исходя из реестра Минюста КР, ОсОО "Дили Групп" перерегистрировано 26 сентября 2018 года. Руководителем является Митев Росен Митков. Он же единственный учредитель. Фирма, по данным реестра, занимается оптовой торговлей товаров широкого ассортимента.

Также, со слов Халитова, его бывший партнер по бизнесу Митев Росен Митков является соучредителем еще порядка 20 ОсОО. К примеру, "Треш утилизейшн", которая была зарегистрирована в 2012 году и за все время заплатила налогов, по данным "Открытого бюджета", всего 292 сома.

Кстати, соучредителем "Треш утилизейшн" является и некий Касым Курбанов – учредитель "АКА инвест". Той самой компании, как ранее писали СМИ, которая выступала соинвестором проекта "Умный город" и подавала заявку на покупку 100% акций сотового оператора MegaCom.