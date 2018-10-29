В Турции за сексуальные домогательства к подростку осужден гражданин КР

В Анталии на 12 лет лишения свободы по статье "Сексуальное злоупотребление в отношении детей" осужден 56-летний преподаватель музыки из Кыргызстана. Его обвинили в домогательствах к 13-летней ученице, пишет турецкое издание Hürriyet.

Как сообщается, случай произошел в начале апреля в городе Манавгат.

- На процессе подсудимый свою вину не признал: "Я 25 лет преподаю пианино. Я не хватал ученицу за ноги, а показывал, как правильно нажимать на педаль", - сказал он.

В МИД КР VB.KG отметили, что на данный момент Консульство выясняет всю информацию о нашем осужденном гражданине.

- Лишь известно, что кыргызстанец проживал там в течение пяти лет, работая преподавателем фортепиано в музыкальной школе. Как только будет получен ответ оттуда, предоставим всю необходимую информацию, - подчеркнули в МИД Кыргызстана.