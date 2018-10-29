В центре Бишкека столкнулись Lexus и троллейбус

Автор новости не верно информирует. Гольф 4 влетел в троллейбус и в лексус.
Очевидцы сообщили VB.KG о том, что на перекрестке улиц Московская и Тыныстанова примерно в 10.00 произошло ДТП. Столкнулись автомобиль Lexus и троллейбус.
По информации очевидцев, никто не пострадал. На некоторое время движение транспорта было затруднено. Пока неизвестно, кто стал виновником аварии – водитель общественного транспорта или внедорожника.
В пресс-службе УОБДД Бишкека пообещали сообщить детали произошедшего позже.