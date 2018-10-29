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В центре Бишкека столкнулись Lexus и троллейбус

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- Оксана Гут
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Очевидцы сообщили VB.KG о том, что на перекрестке улиц Московская и Тыныстанова примерно в 10.00 произошло ДТП. Столкнулись автомобиль Lexus и троллейбус.

По информации очевидцев, никто не пострадал. На некоторое время движение транспорта было затруднено. Пока неизвестно, кто стал виновником аварии – водитель общественного транспорта или внедорожника.

В пресс-службе УОБДД Бишкека пообещали сообщить детали произошедшего позже.


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URL: https://www.vb.kg/374602
Теги:
ДТП, Бишкек, водитель троллейбуса, ГУОБДД
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Комментарии
Очевидец
29.10.2018, 16:05

Автор новости не верно информирует. Гольф 4 влетел в троллейбус и в лексус.

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