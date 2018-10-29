В Бишкеке найден очередной труп. Помогите опознать! (Осторожно, 18+)

В производстве Следственной службы управления внутренних дел на транспорте (УВДТ) МВД Кыргызской Республики находится материал, зарегистрированный в книге учета происшествий и преступлений от 24 октября 2018 года, сообщает пресс-служба МВД.

Так, 24 октября примерно в 09:50 часов от дежурного диспетчера ГП НК "Кыргыз темир жолу" поступило сообщение, что на 3785 км перегона станции "Аламедин" - Бишкек-2 обнаружен труп мужчины. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа УВДТ МВД КР. Тело неизвестного мужчины азиатской внешности в возрасте примерно 40-45 лет без признаков насильственной смерти обнаружено напротив грузового двора "Аламедин", между железнодорожными путями. Назначена судебно-медицинская экспертиза в РЦСМЭ в целях установления причины смерти.

Приметы мужчины: рост 165-170 см., волосы короткие черного цвета, среднего телосложения, лицо овальное, нос промой средней ширины, губы прямые средние. Был одет в рубашку сиреневого цвета с длинным рукавом, джинсовые брюки коричневого цвета, носки черного цвета. Граждан, узнавших по фотографии мужчину, владеющих какой-либо информацией просим оказать содействие в установлении личности, сообщить в дежурную часть УВДТ МВД или позвонить по телефонам: (0312) 35-12-70,

(0701) 35-12-70 или (0702) 10-27-02.