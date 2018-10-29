Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

В Бишкеке найден очередной труп. Помогите опознать! (Осторожно, 18+)

4194  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В производстве Следственной службы управления внутренних дел на транспорте (УВДТ) МВД Кыргызской Республики находится материал, зарегистрированный в книге учета происшествий и преступлений от 24 октября 2018 года, сообщает пресс-служба МВД.

Так, 24 октября примерно в 09:50 часов от дежурного диспетчера ГП НК "Кыргыз темир жолу" поступило сообщение, что на 3785 км перегона станции "Аламедин" - Бишкек-2 обнаружен труп мужчины. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа УВДТ МВД КР. Тело неизвестного мужчины азиатской внешности в возрасте примерно 40-45 лет без признаков насильственной смерти обнаружено напротив грузового двора "Аламедин", между железнодорожными путями. Назначена судебно-медицинская экспертиза в РЦСМЭ в целях установления причины смерти.

Приметы мужчины: рост 165-170 см., волосы короткие черного цвета, среднего телосложения, лицо овальное, нос промой средней ширины, губы прямые средние. Был одет в рубашку сиреневого цвета с длинным рукавом, джинсовые брюки коричневого цвета, носки черного цвета. Граждан, узнавших по фотографии мужчину, владеющих какой-либо информацией просим оказать содействие в установлении личности, сообщить в дежурную часть УВДТ МВД или позвонить по телефонам: (0312) 35-12-70,

(0701) 35-12-70 или (0702) 10-27-02.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374603
Теги:
ГУВД, МВД, розыск, труп, Бишкек, КТЖ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  