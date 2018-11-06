Исакунова: Касымалиева - лжеинициатор закона о государственных пособиях

Депутат Аида Касымалиева вовсе не является инициатором закона "О государственных пособиях", как пытается себя преподнести. Об этом редакции VB.KG заявила экс-министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова.

По ее словам, законопроект был подготовлен и проработан аппаратом президента. Доказательством тому служит тот факт, что его приняли за 20 дней, и на его исполнение Минфин был вынужден где-то найти 1 миллиард 800 миллионов сомов.

- Поверьте, из государственного бюджета и 1 миллион сомов сложно найти даже для самых уязвимых слоев населения, а тут почти 2 миллиарда сомов. Его просто в готовом виде отдали депутатам Аиде Касымалиевой и Карамат Орозовой. Они точно не писали этот законопроект. И к тому же, только они горячо сопротивлялись тому, что Правительство КР было вынуждено остановить действие этого закона. Так как это вызвало недовольство в обществе и начались митинги в Нарыне. При этом сами депутаты и якобы инициаторы законопроекта спрятались и не ездили к митингующим. То есть Минсоцразвития оказалось между молотом и наковальней, - откровенничает экс-глава Министерства труда и социального развития.

Вместе с тем Таалайгуль Базаркуловна выразила сомнение, что за такой короткий период остальные депутаты успели внимательно ознакомиться с этим законопроектом.

- Всем депутатам, наверное, стыдно, что ранее проголосовали за этот законопроект в июне 2017. Но, поверьте, никто из них не успел просто вникнуть в него. Так как мне кажется ни один законопроект так быстро не принимался. И, конечно же, Правительство, в частности Минсоцразвития было виновно в том, что не заметило такие грубые огрехи закона. За что я не один раз поплатилась. Еще уволена начальник управления пособий Минсоцразвития Жыпара Рысбекова, которая, как выяснилось, и писала этот законопроект, а мне об этом стало известно позже - добавила она.

От редакции посмеем предположить, что это заявление экс-министра соцразвития может и должно послужить поводом для расследования о природе обсуждаемого законопроекта и ответственности депутатов парламента, которые его должны были изучать.