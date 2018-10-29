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Volkswagen врезался в троллейбус и от удара отскочил в Lexus

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- Оксана Гут
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Автомобиль Volkswagen Golf, двигаясь по улице Тыныстанова в сторону Токтогула, столкнулся сначала с троллейбусом, а затем от удара отскочил и врезался в стоящий на перекрестке Lexus. Подробности аварии сообщила водитель внедорожника Анна.

Она отметила, что очевидец, приславший информацию в VB.KG, скорее всего, не видел всей ситуации. Также, по словам Анны, общественный транспорт, как и все его пассажиры, целы. Наибольший ущерб получила именно ее машина.

В настоящее время участники ДТП пытаются разобраться между собой без привлечения сотрудников милиции.


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URL: https://www.vb.kg/374611
Теги:
ДТП, ПДД, Бишкек, водитель троллейбуса
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