В Шопокове рушится "новый" стадион

Просим обратить внимание на состояние стадиона СШГ№ 2 в городе Шопоков. Еще осенью 2017 года, когда только начинали работы по постройке нового стадиона, нам обещали, что на этом месте будет стадион более современный, огороженный, с освещением, с беговой дорожкой, с трибуной и так далее.

Прошёл год, стадион огородили, трибуну поставили, беговую дорожку, видимо, еще не закончили или, может быть, она и должна быть такой. Столбы стоят без ламп освещения, газона нет. Но суть не в этом! Самое главное - это то, что они не успели достроить этот стадион, а бордюрные плиты уже посыпались! Возникает вопрос, на какие средства реализуется данный проект? На средства, выделяемые из местного или государственного бюджета, или на спонсорские деньги? Если эти средства выделяются из налоговых поступлений простого народа, пусть соответствующие лица понесут наказание!