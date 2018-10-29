Налоговая завершит сверять доходы с расходами чиновников лишь к концу года

Информации о том, кто конкретно из высокопоставленных чиновников нечестно заполнил единую налоговую декларацию за 2017 год нет, и в ближайшее время не будет. Редакции VB.KG сообщили в пресс-службе ГНС КР, что сверка доходов с расходами госслужащих продлится, скорее всего, до конца года.

- С 1 января стартует уже следующая декларационная кампания, поэтому, я думаю, результаты должны быть озвучены до этого времени. Но у нас нет доступа к ходу проверки. Ей занимается управление декларированных налогов и платежей, - заявили в пресс-службе ведомства.

Зато уверили, что сводные данные о заработной плате, других доходах, имуществе власть имущих и их близких родственников появятся на сайте налоговой в крайнем случае в начале ноября.

Ранее, отметим, эта информация публиковалась на сайте Госкадровой службы, и не позднее сентября.

Также напомним, выступая на пресс-конференции 12 сентября, секретарь Совбеза КР Дамир Сагынбаев пообещал озвучить точные результаты по тщательной проверке ЕНД в текущем месяце. Он тогда сказал, что предварительно в 50 из них уже выявлены несоответствия. И чиновников, принизивших свое благосостояние, ждут довольно серьезные санкции.

Всего более 48 тысяч налогоплательщиков сдали Единую налоговую декларацию, из них 833 - занимают высшие административные должности. Их тщательная проверка началась 1 июля.