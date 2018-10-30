Президент Жээнбеков встретился с Хабибом в Турции

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым в Стамбуле в рамках своего визита в Турцию. Совместную фотографию опубликовал отец Хабиба и главный тренер российского бойцовского клуба им. Базарганова Абдулманап Нурмагомедов.

- Встреча была очень теплой и доброжелательной с Президентом Кыргызстана, - подписал снимок тренер.

Отметим, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана накануне вылетел в Стамбул для участия в мероприятиях, посвященных 95-летию основания Турецкой Республики. Кроме того, Сооронбай Жээнбеков в числе других приглашенных глав государств принял участие в открытии нового аэропорта в Стамбуле.