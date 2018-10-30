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Президент Жээнбеков встретился с Хабибом в Турции

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым в Стамбуле в рамках своего визита в Турцию. Совместную фотографию опубликовал отец Хабиба и главный тренер российского бойцовского клуба им. Базарганова Абдулманап Нурмагомедов.

- Встреча была очень теплой и доброжелательной с Президентом Кыргызстана, - подписал снимок тренер.

Отметим, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана накануне вылетел в Стамбул для участия в мероприятиях, посвященных 95-летию основания Турецкой Республики. Кроме того, Сооронбай Жээнбеков в числе других приглашенных глав государств принял участие в открытии нового аэропорта в Стамбуле.


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URL: https://www.vb.kg/374623
Теги:
президент, Россия, спорт, Турция, сотрудничество, Реджеп Эрдоган, Хабиб Нурмагомедов, Сооронбай Жээнбеков
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