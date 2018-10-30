Правительство против Раима Матраимова: суд вновь отложили

Сегодня, 30 октября, в Бишкекском городском суде должен был состояться процесс по делу о восстановлении в должности бывшего заместителя ГТС КР Раима Матраимова.

Но, как сообщили VB.KG в пресс-службе Верховного суда, он вновь отложен. На этот раз на 19 ноября. И по причине того, что представитель одной из сторон "болеет".

Апелляционную жалобу на решение Первомайского райсуда по поводу "незаконного увольнения" Раима Матраимова правительство подало еще 18 августа.

Назначенный на 26 сентября судебный процесс не состоялся из-за того, что "возникли трудности при сборе доказательств". В частности, сомнению подвергся больничный лист Матраимова, который был якобы оформлен в тот период, когда его уволили. Кроме того, сам бывший таможенник в зале не присутствовал.

Напомним, экс-зампредседатель ГТС КР был уволен в ноябре 2017 года указом премьер-министра Сапара Исакова с формулировкой "несоответствие его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством". Сам Матраимов настаивает, что его сняли с должности незаконно, причем когда он был на больничном.