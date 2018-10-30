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Госорганы точно не знают, сколько человек проживает в Бишкеке

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- Екатерина Улитина
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Тысячи кыргызстанцев не зарегистрированы ни по месту жительства, ни по месту пребывания. Из-за этого у государственных органов нет актуальной информации о населении республики, уверен депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов.

Он приводит в пример статистику разных госструктур о населении в Бишкеке. Так, Нацстатком сообщает, что к 1 января 2018 года в столице проживало 1 млн 2 тысячи человек, по данным Департамента регистрации населения и актов гражданского населения зарегистрировано всего 419,5 тысяч бишкекчан. По данным государственного предприятия "Инфоком" при ГРС и того меньше – 56 тысяч 843 человека. Своя база горожан есть у МП "Тазалык", в ней записаны данные о 634,8 тысяч граждан.

- Отсутствие актуальной информации о перемещении и проживании граждан приводит к появлению недостоверной информации при получении тех же государственных услуг и государственных пособий, - считает Пирматов.

Он предлагает, чтобы регистрация по месту фактического проживания стала обязательной и бесплатной (сейчас граждане оплачивают пошлину). Проект законопроекта опубликован на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения.


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URL: https://www.vb.kg/374626
Теги:
ГРС, мэрия, Исхак Пирматов, население, регистрация, Бишкек, Кыргызстан
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