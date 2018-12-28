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Кыргызско-турецкой больнице быть?

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- Оксана Гут
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Парламент Турции одобрил проект бюджета на 2019 год, в котором заложено выделение грантовых средств на содержание кыргызско-турецкой больницы дружбы. Об этом VB.KG сообщил начальник отдела международного сотрудничества Минздрава КР Осмон Масалиев.

Он отметил, что 25 декабря Турецкая Республика по линии МИД передала подписанное соглашение о совместном использовании медучреждения. В ближайшее время в Жогорку Кенеш будет внесено соответствующее постановление правительства.

Так что дата открытия современной больницы по большей части теперь зависит от того, как скоро парламентарии ратифицируют документ.

- Так как этот проект затрагивает бюджет Турецкой Республики, а именно выделение грантовых средств (как сообщалось ранее, $19 млн для выплаты заработной платы персоналу в течении 3-х лет - прим. ред.), то требовалось время на проведение внутреннего согласования с турецким парламентом. Теперь, согласно законам Кыргызстана, соглашение должно пройти ратификацию Жогорку Кенеша в трех чтениях. После будет создано ответственное юридическое лицо, начнется набор специалистов и открытие больницы, - сказал Осмон Масалиев.

Напомним, кыргызско-турецкая больница на Фучика станет модельной для Кыргызстана. Это будет первое государственное медучреждение, оказывающее высокотехнологичные услуги населению. Об этом 30 октября на круглом столе "Оптимизация системы предоставления первичной медико-санитарной помощи" говорил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

- По нашему положению ждем только протокол соглашения. Больница будет третичного уровня, 100 % государственной, третичного уровня. Она будет оснащена самым современным оборудованием. Сейчас ведется его установка. К работе будут привлечены специалисты из Турции и наши местные специалисты, подобранные на конкурсной основе. В течение 3 лет турецкая сторона будет финансировать и учить управлять учреждением наших врачей. В больнице будет финансовая автономия, свой устав, - поведал тогда глава Минздрава.

Строительство больницы на базе ГКБ №1 по улице Фучика началось 8 июня 2016 года. Срок сдачи в эксплуатацию планировался на конец августа 2017 года. В готовом учреждении будут размещены более 100 коек для пациентов – каждая палата на 2 человека, диагностический центр и лаборатория. Современное оборудование, по заверению Минздрава КР, позволит проводить операции самого широкого спектра.

Строительство медучреждения стало возможным благодаря гранту Турецкой Республики. Поэтому несмотря на то, что учреждение государственное на 100%, управлять им будут, как минимум первые три года, врачи из Турции.


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URL: https://www.vb.kg/374635
Теги:
здравоохранение, парламент, Турция, Кыргызстан, медицина, Жогорку Кенеш, больница, Космосбек Чолпонбаев, Минздрав
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