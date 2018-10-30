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Смерть парня в ночном клубе Бишкека: Подозреваемые арестованы на 2 месяца

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- Екатерина Улитина
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Суд арестовал на два месяца подозреваемых в причастности к смерти студента-первокурсника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

- Один из заключенных будет ожидать окончания расследования в СИЗО-1, второго отправили в колонию для несовершеннолетних в селе Вознесеновка, - рассказали в пресс-службе.

По данным правоохранительных органов, молодые люди частично признали свою вину, сообщив, что между ними и убитым парнем вспыхнула ссора, которая переросла в драку.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье в столичном ночном клубе Mansion Music Hall во время драки серьезные травмы получил студент-первокурсник 2000 года рождения. Парень скончался по дороге в больницу. По предварительным данным молодого человека избили и столкнули с лестницы. По подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть задержаны два студента 17 и 18 лет.


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URL: https://www.vb.kg/374637
Теги:
СИЗО, травмы, убийство, драка, Бишкек
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