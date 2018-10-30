Илмиянов попросил себе отдельную камеру, а Сатыбалдиев - лечение в больнице

Экс-советник президента Икрамжан Илмиянов находится в СИЗО ГКНБ в отдельной камере. Об этом VB.KG сообщил директор Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

- Позавчера от экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева поступило сообщение с просьбой посетить его в СИЗО ГКНБ. К нему выехали сотрудники центра. После беседы с Сатыбалдиевым сотрудники зашли к Икраму Илмиянову. Это решение связано с тем, что его недавнее задержание вызвало большой резонанс в обществе. Илмиянов не жалуется на содержание, пытки или давление со стороны сотрудников ГКНБ. Единственное, что отметили сотрудники - он находится в отдельной камере. Об этом Илмиянов попросил сам, - поясняет Нурдин Сулайманов. Кроме того, Центр по предупреждению пыток готовит обращение к руководству ГКНБ с просьбой перевести Жанторо Сатыбалдиева в больницу для лечения в стационаре.

- Ранее при содействии Центра Сатыбалдиев прошел обследование в больнице. Одним из пунктов рекомендаций врачи указывали, что дальнейшее пребывание Жанторо Сатыбалдиева в СИЗО может негативно сказаться на его здоровье. Его адвокат настаивает на лечении, - добавил Нурдин Сулайманов.

Отметим, Жанторо Сатыбалдиев находится в СИЗО ГКНБ в качестве одного из подозреваемых по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека, Икрам Илмиянов задержан по обвинению в мошенничестве.