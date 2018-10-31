10-летнюю девочку изнасиловал отчим. Она призналась спустя три года

В Иссык-Кульской области возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней. Об этом VB.KG сообщили в УВД области.

- В милицию с заявлением обратились сотрудники детского реабилитационного центра. Их подопечная 2005 года рождения призналась, что три года назад ее изнасиловал отчим, - рассказали в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Девочка вместе с матерью и отчимом жили в одном из сел Иссык-Кульского района. 2 июня 2015 года мать девочки уехала, в это время отчим воспользовался физической силой и изнасиловал ребенка. Через несколько дней, 29 июня 2015 года, мужчина вновь напал на девочку. На этот раз он изнасиловал ее в доме родственников.

- Подозреваемый 1962 года рождения задержан, ему предъявлено обвинение по статье "Изнасилование малолетней, повлекшее особо тяжкие последствия". По решению суда он арестован и заключен в СИЗО на 2 месяца, - добавили в пресс-службе области.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза не выявила травм на теле девочки. Однако у следствия есть косвенные улики, подтверждающие слова пострадавшей.