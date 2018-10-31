Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

Депутат: Главе НБКР списали ссуду в 6 млн сомов

2294  10
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Главе Национального банка Толкунбеку Абдыгулову списали ссуду в 6 млн сомов, которую он взял, работая на своем посту первый срок. Об этом на заседании Жогорку Кенеша рассказала депутат Гулшат Асылбаева.

- Ссуду ему списали, когда он получил политическую должность и стал первым вице-премьер-министра. Есть положение, позволяющее это. Потом Толкунбек Абдыгулов вернулся в Национальный банк, но ссуду возвращать не стал, - заявила Асылбаева.

Толкунбек Абдыгулов занимал пост первого вице-премьер-министра всего несколько месяцев - с 26 августа по 23 ноября 2017 года. До этого с 2014 работал на должности главы правления Национального банка КР. 21 декабря 2017 года Абдыгулов вновь возглавил НБКР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374653
Теги:
кредит, Гюльшат Асылбаева, Кыргызстан, НБКР, Толкунбек Абдыгулов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Ас
31.10.2018, 11:17

В тюрьму или 10 миллионов возвращает с процентом

+1
Цитировать
Жалоба модератору
NNN
31.10.2018, 12:19

Нормальный такой подогрев. Или он бедненький не мог выплачивать долги? НБКР у нас добрый. Или просто подарок захотел своему председателю сделать? А может быть тогда всем спишем долги?

Коррупцией пахнет. Как минимум, злоупотреблением.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
скафнюк
31.10.2018, 12:38

это пипец..с такими ****** надо поступать как троцкий. все..коротко и ясно..а бабка стоит на почте за пенсией в 2000 сом и не знает как распределить их..то ли лекарство купить..то ли коммуслуги заплатить..

+1
Цитировать
Жалоба модератору
12
31.10.2018, 13:02

В НБКР таких не мало, пусть возвращают народные деньги в казну, казнокрады. 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Амаль
31.10.2018, 13:22

Человек,взявший на себя ответственность по возврату ссуды (он ведь документы подписывал,что вернёт деньги) и не вернувший деньги разве может руководить?

Какой пример своим подчинённым он показывает?Позорище!Как можно так позориться при столь высокой зарплате,не понимаю....

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Улан
31.10.2018, 13:24

Толкун тот ещё проныра... Недавно выручил своих друзей с обанкротившегося Росинбанка, вместо того чтобы взыскать назад кредит забрал никому не нужными акциями.

Самый коррумпированный член команды Атамбаева до сих пор на свободе, думаю он сидит со своей зарплатой в 400 тысяч сом и смеётся над нами. А 6 млн сом что сам себе списал, это херня - мелочь пузатая!

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Читатель Вечерки
31.10.2018, 13:37
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 58
Минусов: 56
Комментариев: 53

Если человек украдет барана - посадят на шесть лет. А тут не самый бедный человек просто в подарок получает аж 6 млн. сомов.

Ну и сцуки ! Совести нет ! Тут пенсионеры на 5,5 тыс. сом в месяц живут, а он  себе миллионы в карманы ложит !

Толкунбек ! Морковка ты нехорошая ! Возвращай 6 млн. сомов, ты же не самую маленькую зарплату получаешь ! Коммерческие банки три шкуры с заемщиков сдирают, а ты решил шесть лямов за просто так в карман положить ! Имей совесть !

+1
Цитировать
Жалоба модератору
архив
31.10.2018, 14:31

его коллеги  по минэконому рассказывали что он не сдал тест первого уровня на статс- секретаря.

 Этот уровень простые спецы как семечки щелкают

+1
Цитировать
Жалоба модератору
патриот
31.10.2018, 14:36

он живёт сам в элитке на орозбекова-линейная, пусть возмещает

+1
Цитировать
Жалоба модератору
6969
31.10.2018, 14:41

Зато бюджетники как штык оплачивают из своих крох ипотеку, а этот дармаед с зарплатой в 3 тыс долларов не постенялся так сделать.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  