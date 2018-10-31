Депутат: Главе НБКР списали ссуду в 6 млн сомов

Главе Национального банка Толкунбеку Абдыгулову списали ссуду в 6 млн сомов, которую он взял, работая на своем посту первый срок. Об этом на заседании Жогорку Кенеша рассказала депутат Гулшат Асылбаева.

- Ссуду ему списали, когда он получил политическую должность и стал первым вице-премьер-министра. Есть положение, позволяющее это. Потом Толкунбек Абдыгулов вернулся в Национальный банк, но ссуду возвращать не стал, - заявила Асылбаева.

Толкунбек Абдыгулов занимал пост первого вице-премьер-министра всего несколько месяцев - с 26 августа по 23 ноября 2017 года. До этого с 2014 работал на должности главы правления Национального банка КР. 21 декабря 2017 года Абдыгулов вновь возглавил НБКР.