В Кыргызстане выдают права людям с психическими заболеваниями

За 9 месяцев 2018 года суды Кыргызстана рассмотрели 7367 административных материалов по несоблюдению ПДД. Все они по фактам управления транспортом в алкогольном опьянении.

Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам начальник отдела по рассмотрению обращений в сфере уголовного и гражданского судопроизводства Генпрокуратуры КР Марс Тентиев.

По его данным, на 2484 гражданина наложены штрафы в различном размере, к 630 – применен административный арест и 4029 человек лишены водительских прав.

Как в свою очередь заявил прокурор Управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Чингиз Айдаров, в Департаменте регистрации транспортных средств и водительского состава выявлены вопиющие случаи.

- Департамент выдавал водительские права лицам, которые были лишены их по решению суда. А также тем, кто страдает определенными психическими расстройствами, заболеваниями. Возбуждено 20 уголовных дел, часть из них еще расследуется, - рассказал Айдаров.

Генпрокуратура также обнаружила нарушение закона со стороны автошкол.

- Выявлены случаи, когда несмотря на просроченные лицензии, ими выдавались свидетельства о прохождении обучения и далее водительские права. Возбуждено 4 уголовных дела, - пояснил сотрудник главного надзорного органа.