Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

В Кыргызстане выдают права людям с психическими заболеваниями

191  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За 9 месяцев 2018 года суды Кыргызстана рассмотрели 7367 административных материалов по несоблюдению ПДД. Все они по фактам управления транспортом в алкогольном опьянении.

Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам начальник отдела по рассмотрению обращений в сфере уголовного и гражданского судопроизводства Генпрокуратуры КР Марс Тентиев.

По его данным, на 2484 гражданина наложены штрафы в различном размере, к 630 – применен административный арест и 4029 человек лишены водительских прав.

Как в свою очередь заявил прокурор Управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Чингиз Айдаров, в Департаменте регистрации транспортных средств и водительского состава выявлены вопиющие случаи.

- Департамент выдавал водительские права лицам, которые были лишены их по решению суда. А также тем, кто страдает определенными психическими расстройствами, заболеваниями. Возбуждено 20 уголовных дел, часть из них еще расследуется, - рассказал Айдаров.

Генпрокуратура также обнаружила нарушение закона со стороны автошкол.

- Выявлены случаи, когда несмотря на просроченные лицензии, ими выдавались свидетельства о прохождении обучения и далее водительские права. Возбуждено 4 уголовных дела, - пояснил сотрудник главного надзорного органа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374663
Теги:
алкоголь, ДТП, ПДД, психическое здоровье, суд, уголовная ответственность, водительское удостоверение, уголовное дело, Генеральная прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  