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Терминалы "Мобильник" повысили комиссию в несколько раз

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Хотела написать жалобу на терминалы "Мобильник". Я постоянно погашаю кредит банка Бай Тушум через терминал Мобильник. За 15000 сомов комиссия была 35 сомов. Это было очень удобно. А теперь Мобильник повысил комиссии до 1,75% с суммы платежа. То есть за 15000 сомов мне пришлось оплатить 262 сома. Я понимаю комиссию до 50 сом, но не 262 сома. Хорошо еще при погашении кредита у нас с собой были лишние деньги. Пришлось оплатить. Я писала жалобу в "Мобильник", но они ее игнорируют. Хотела спросить, почему такие высокие проценты за комиссию. В компании мне объяснили, будто это за транспортные расходы, но почему народ должен платить за их расходы?

Сообщение пришло на WhatsApp канал VB.KG


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URL: https://www.vb.kg/374672
Теги:
банковский сектор, кредит, Кыргызстан, НБКР, Мобильник
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