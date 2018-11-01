Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

Не 6, а 4,8 млн сомов. Именно столько Нацбанк списал Толкунбеку Абдыгулову

233  3
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Главе правления Национального Банка Толкунбеку Абдыгулову списали ссуду на несколько миллионов сомов. Решение было принято руководством Нацбанка 31 октября 2017 года. Информацию об этом в ответ на запрос VB.KG сообщили в пресс-службе Национального Банка.

Отмечается, что в связи с ограничениями Нацбанк вправе в целях социальной поддержки своих служащих, за счет своих средств выдавать жилищные ссуды, потребительские кредиты, приобретать недвижимость и оказывать иную социальную поддержку своим сотрудникам.

- Положением предусматривается, что в исключительных случаях выданные служащим жилищные ссуды могут быть погашены (списаны) в случае смерти служащего при исполнении им служебных обязанностей, при получении служащим инвалидности 1 или 2 группы, за внесенный вклад в развитие банковской системы и экономики республики и так далее. Каждый конкретный случай отдельно рассматривается Правлением Национального банка, - говорится в ответе Национального Банка.

Далее регулятор сообщает, что в июне 2015 года Толкунбек Абдыгулов получил жилищную ссуду в сумме 5,5 млн сомов. Однако в августе 2017 года указом президента Абдыгулов был назначен первым вице-премьер-министром.

- За внесенный вклад в развитие банковской системы и экономики республики, в связи переходом на руководящую политическую должность и стажем более 10 лет в Национальном банке решением Правления Национального банка 31 октября 2017 г. списан остаток полученной Толкунбеком Абдыгуловым ссуды, - добавили в НБКР.

Таким образом, Абдыгулов был освобожден от выплаты оставшихся от его ссуды 4 млн 824 тысяч сомов.

Напомним, вчера на заседании Жогорку Кенеша депутат Гулшат Асылбаева заявила, что Толкунбеку Абдыгулову списали 6 млн сомов, которые он взял в виде суды.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374680
Теги:
кредит, Гюльшат Асылбаева, Кыргызстан, Нацбанк, НБ КР, Толкунбек Абдыгулов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Максим
01.11.2018, 10:44

НБКР не частная лавочка и у него нет СВОИХ денег! А Толкунбек не нищий что бы жить за счет простых граждан страны! Абдыгулов ДОЛЖЕН вернуть украденные им у госучреждения,А значит у народа миллионы сомов!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Гражданин КР
01.11.2018, 10:47

Сам себе выдал, сам себе списал...

Простые гослужащие работают по 30 лет и получают мизерную зарплату, а такие власть придержащие создают себе спец условия.

Надо прекратить эту практику, списывать ссуды, всякие спец поликлиники, спец больницы, спец санатории. Уже давно не в советском союзе живём. Хочет отдыхать, пусть покупает путевку.

Почему я как налогоплательщик должен кому дарить свои налоги в виде ссуды, какому то Толкуну, если такие правила они сами себе прописали???!!!

Мне не нужны такие чиновники, которые на мои налоги себе создают райские условия и сами себе рисуют законы и правила, чтобы жить за мой счёт

0
Цитировать
Жалоба модератору
Jal79
01.11.2018, 10:51

Как это так? он же не инвалид, ща снова возьмет ссуду, а потом снова переведется и снова спишут что ли, это как понимать?

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  