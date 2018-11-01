Не 6, а 4,8 млн сомов. Именно столько Нацбанк списал Толкунбеку Абдыгулову

Главе правления Национального Банка Толкунбеку Абдыгулову списали ссуду на несколько миллионов сомов. Решение было принято руководством Нацбанка 31 октября 2017 года. Информацию об этом в ответ на запрос VB.KG сообщили в пресс-службе Национального Банка.

Отмечается, что в связи с ограничениями Нацбанк вправе в целях социальной поддержки своих служащих, за счет своих средств выдавать жилищные ссуды, потребительские кредиты, приобретать недвижимость и оказывать иную социальную поддержку своим сотрудникам.

- Положением предусматривается, что в исключительных случаях выданные служащим жилищные ссуды могут быть погашены (списаны) в случае смерти служащего при исполнении им служебных обязанностей, при получении служащим инвалидности 1 или 2 группы, за внесенный вклад в развитие банковской системы и экономики республики и так далее. Каждый конкретный случай отдельно рассматривается Правлением Национального банка, - говорится в ответе Национального Банка.

Далее регулятор сообщает, что в июне 2015 года Толкунбек Абдыгулов получил жилищную ссуду в сумме 5,5 млн сомов. Однако в августе 2017 года указом президента Абдыгулов был назначен первым вице-премьер-министром.

- За внесенный вклад в развитие банковской системы и экономики республики, в связи переходом на руководящую политическую должность и стажем более 10 лет в Национальном банке решением Правления Национального банка 31 октября 2017 г. списан остаток полученной Толкунбеком Абдыгуловым ссуды, - добавили в НБКР.

Таким образом, Абдыгулов был освобожден от выплаты оставшихся от его ссуды 4 млн 824 тысяч сомов.

Напомним, вчера на заседании Жогорку Кенеша депутат Гулшат Асылбаева заявила, что Толкунбеку Абдыгулову списали 6 млн сомов, которые он взял в виде суды.