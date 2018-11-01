Депутаты боятся маркировки по нормам ЕАЭС

Депутаты на заседании Жогорку Кенеша спорят, нужно ли Кыргызстану ратифицировать соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС.

Депутат Айнуру Алтыбаева попросила чиновников из Министерства экономики говорить открыто, что маркировка товаров приведет к повышению себестоимости.

- Естественно, что бизнесмены будут покрывать дополнительные расходы за счет потребителей. Розничные цены вырастут на 15-20%. Надо открыто говорить об этом, это ляжет на плечи конечного потребителя, - сказала Алтыбаева.

Заместитель министра экономики Эльдар Алишеров согласился с депутатом, но лишь частично.

- Себестоимость вырастет, но не так сильно, как вы говорите, - считает Эльдар Алишеров.

Страны-участницы Евразийского Экономического Союза пришли к соглашению, что товары, производимые на территории ЕАЭС, должны быть промаркированы. Это позволит отслеживать продажу и передвижение всех товаров, произведенных на территории ЕАЭС и поможет бороться с контрабандой. Последние месяцы Россия, Казахстан и Белоруссия проводят пилотный проект по маркировке товаров. Кыргызстан и Армения в эксперименте не участвуют, так как у республик нет возможности приобрести дорогое оборудование и программное обеспечение. Чиновники Минэконома не смогли назвать точную сумму, в которую обойдется покупка.

- Россия и Казахстан все равно введут маркировку, и тогда производители Кыргызстана не смогут продавать свою продукцию на их рынках. И это будет настоящий социальный взрыв. Если мы ратифицируем этот договор, мы получим возможность участвовать в этом процессе, вместе определять, какие маркировки и на какие виды товаров использовать, - уверен Эльдар Алишеров.