Отразится ли раскол в СДПК на стабильности Кыргызстана?

Иса Омуркулов преувеличивает, что его исключение из партии может привести к внутренней борьбе в СДПК и дестабилизации. Об этом VB.KG сообщил доктор политических наук Канатбек Азиз.

А вот внутрипартийные конфликты между оставшейся партией, Атамбаевым и фракцией действительно идут, уверен политолог.

- А все из-за отсутствия диалога. Так как любое движение воспринимается экс-главой КР как враждебный настрой. Поэтому он идет на подобные кардинальные шаги. Атамбаев привык за 7 лет власти заставлять делать то, что хочет только он. Даже конфликт с действующим главой КР был из-за неприятия им независимых действий Сооронбая Жээнбекова на посту президента. Но общественно-политическая ситуация поменялась, - отметил Канатбек Азиз.

Самое главное, что подобными шагами СДПК показала, что потеряла фракцию, подчеркивает политолог.

- Поэтому любые заявления о том, что данное объединение влияет на какие-то решения, в том числе по стабильности государства, не соответствуют реальности. Так как фракция действует отдельно, а партия – отдельно. Тому пример – исключение Кожобека Рыспаева. Политобъединение по нему принимает одно решение, а фракция его полностью игнорирует. Я думаю, что это произойдет и по Исе Омуркулову. Никаких совместных решений быть между этими двумя звеньями уже не может, - пояснил Канатбек Азиз.

В целом партийное строительство в КР носит достаточно плачевный характер, считает политолог.

- Ярким примером этому является СДПК. При этом, в настоящий момент у нее нет той политической силы, что раньше. Сооронбай Жээнбеков не оказывает партии ту поддержку, как в свое время Атамбаев. Следовательно, говорить, что их внутренние трения приведут к какой-то дестабилизации в стране – абсурд, - уверен Канатбек Азиз.

Напомним, на днях бывший член СДПК Иса Омуркулов дал пресс-конференцию по поводу своего исключения из СДПК. Он заявил журналистам, что этот шаг может привести к внутренней борьбе в партии и дестабилизации.

"Это самая крупная партия, поэтому данный факт может повлиять на политическую ситуацию в стране", - сказал он.