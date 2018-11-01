Ренат Самудинов сбежал в США от уголовного преследования?

Активист Ренат Самудинов пояснил истинные причины своего побега из Кыргызстана. Об этом он рассказал телеканалу Next TV.

По его словам, после его громких заявлений о коррупции среди высокопоставленных членов СДПК, в его адрес начался серьезный прессинг.

- Мне начали звонить и угрожать. Также была угроза от "черных". Кроме того, как мне сообщили знакомые из правоохранительных органов к ним поступил конкретный заказ, чтобы на меня завели уголовное дело и закатали. После этого нам с супругой пришлось просить политического убежища, - сказал он.

Напомним, экс-лидер молодежного крыла СДПК Ренат Самудинов вместе с супругой находятся в США, где ранее они попросили политического убежища.

В 2017 году Самудинов был исключен из СДПК с формулировкой "за нарушение партийной дисциплины". До этого он предложил выбрать кандидата в президенты путем внутрипартийных выборов.