Ренат Самудинов сбежал в США от уголовного преследования?

))),,это шоу мы уже видели,,, после ухода Бакиева
Активист Ренат Самудинов пояснил истинные причины своего побега из Кыргызстана. Об этом он рассказал телеканалу Next TV.
По его словам, после его громких заявлений о коррупции среди высокопоставленных членов СДПК, в его адрес начался серьезный прессинг.
- Мне начали звонить и угрожать. Также была угроза от "черных". Кроме того, как мне сообщили знакомые из правоохранительных органов к ним поступил конкретный заказ, чтобы на меня завели уголовное дело и закатали. После этого нам с супругой пришлось просить политического убежища, - сказал он.
Напомним, экс-лидер молодежного крыла СДПК Ренат Самудинов вместе с супругой находятся в США, где ранее они попросили политического убежища.
В 2017 году Самудинов был исключен из СДПК с формулировкой "за нарушение партийной дисциплины". До этого он предложил выбрать кандидата в президенты путем внутрипартийных выборов.