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Осужденный за домогательства в Анталии учитель – не гражданин Кыргызстана

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- Виктория Григоренко
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Осужденный в Анталии на 12 лет лишения свободы за домогательства к несовершеннолетней школьнице учитель фортепиано Игорь Бракханов – не гражданин Кыргызстана. Об этом VB.KG сообщили в МИД КР.

- 56-летний мужчина является уроженцем нашей республики. Но около 20 лет назад он принял гражданство Турции и уехал из Кыргызстана. Поэтому в юрисдикции нашей страны он не находится, - подчеркнули в МИД.

Напомним, 29 октября турецкое издание Hürriyet опубликовало сообщение о том, что суд Манавгата приговорил на 12 лет лишения свободы по статье "Сексуальное злоупотребление в отношении детей" 56-летнего преподавателя музыки из Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/374700
Теги:
МИД, несовершеннолетние, суд, Турция, преступление, Кыргызстан
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