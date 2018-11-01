Осужденный за домогательства в Анталии учитель – не гражданин Кыргызстана

Осужденный в Анталии на 12 лет лишения свободы за домогательства к несовершеннолетней школьнице учитель фортепиано Игорь Бракханов – не гражданин Кыргызстана. Об этом VB.KG сообщили в МИД КР.

- 56-летний мужчина является уроженцем нашей республики. Но около 20 лет назад он принял гражданство Турции и уехал из Кыргызстана. Поэтому в юрисдикции нашей страны он не находится, - подчеркнули в МИД.

Напомним, 29 октября турецкое издание Hürriyet опубликовало сообщение о том, что суд Манавгата приговорил на 12 лет лишения свободы по статье "Сексуальное злоупотребление в отношении детей" 56-летнего преподавателя музыки из Кыргызстана.