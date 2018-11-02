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Драка в ночном клубе, после которой погиб студент, попала на видео

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- Екатерина Улитина
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Камеры видеонаблюдения в ночном клубе Mansion, где в ночь с субботы на воскресенье погиб студент-первокурсник, зафиксировали момент драки и падения с лестницы.

На кадрах видно, как два молодых человека дерутся друг с другом, гости заведения сначала наблюдают за происходящим, а потом стараются то ли разнять парней, то ли помочь им. После этого трое молодых людей падают с лестницы. На этом видеозапись обрывается.

Напомним, в ночном клубе Mansion в ночь с субботы на воскресенье проходила вечеринка посвящения в студенты. Ночью на пульт дежурной части поступило сообщение о драке в клубе. Прибыв на место сотрудники милиции обнаружили парня в бессознательном состоянии. В машине скорой помощи он скончался. Потерпевшему было 17 лет. По подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений задержаны два студента – 17 и 18 лет. Оба арестованы на 2 месяца.


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URL: https://www.vb.kg/374706
Теги:
ГУВД, погибшие, студенты, убийство, драка, видеонаблюдение, Бишкек, Кыргызстан
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