Каримова: Моя маленькая должность не давала жить высокопоставленным чинам

27-летняя певица Самара Каримова накануне днем поделилась в своем Инстаграм фото с коллективом Ошского государственного музыкального училища им. Ниязалы. Комментируя его, она констатировала, мол, вот, я директор музучилища, здание 1930 года, везде плесень, но преподавательский состав встретил ее хорошо.

Но спустя 6 часов в публикациях Каримовой появилась другое фото, где она одна, в платке. Под ним певица высказалась по поводу уже снятия ее с должности.

- Каждое испытание от бога. И поэтому я не сломаюсь. У меня, как у человека искусства, очень болело сердце за здание музыкального училища. Я не от скуки согласилась на эту должность. Планировала привлечь спонсоров, и за 2 года поднять уровень училища. Ладно, это судьба. Очень надеюсь, что другой руководитель все сделает, как надо… Я не простой человек. Видимо, моя маленькая должность не давала многим людям покоя. А некоторым высокопоставленным чиновникам это мешало даже жить. Но я так скажу, как только вы покинете свои кресла, люди тут же вас забудут.

Я же, благодаря своему таланту, останусь в сердцах людей. Буду трудиться до тех пор, пока не стану известной всему миру.

Так что за эти препятствия я не обижаюсь на вас. Скорее наоборот, - в духе Гульзат Мамытбек высказалась теперь уже экс-директор Ошского музыкального училища.

Хотя не совсем понятно, можно ли ее считать экс-директором? Ведь пробыла она в должности всего несколько дней, да и, как заявляет министр культуры Азамат Жаманкулов, приказ о ее назначении был подписан незаконно.

- Назначение Самары Каримовой было 24 октября, до моего назначения. Изучая последние два дня все документы, которые были подписаны, мы пришли к выводу, что статс-секретарь подписал этот документ, находясь в служебной командировке в Ташкенте на Днях культуры Кыргызстана в Узбекистане, что является незаконным. С 1 ноября Каримова не является директором музыкального училища. Я направил представление премьер-министру на вынесение статс-секретарю Министерства культуры выговора, - передает слова министра пресс-служба МКИиТ.

Также не ясно, зачем молодая певица, "Заслуженная артистка Кыргызстана" так рвется на государственную службу? Тем более, что предыдущий трудовой опыт уже показал, что это не её.

Напомним, в 2017 году Самара Каримова была назначена директором Государственного музея в Оше "Сулайман-Тоо", но после обрушившейся на нее общественной критики отказалась от должности.