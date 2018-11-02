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ЕБРР прогнозирует в КР падение добычи золота и рост денежных переводов

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- Виктория Григоренко
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Темпы роста экономики в Кыргызстане в 2019 году достигнут 3,2%, что незначительно превышает уровень 2018 года. Такие данные приводятся в докладе "Региональные экономические перспективы" Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как отмечается, это связано с ростом экспорта несырьевой продукции, обусловленного дальнейшей интеграцией страны в Евразийский экономический союз, а также увеличением денежных переводов из-за рубежа.

- По прогнозам, основные риски для экономики республики заключаются в более медленном восстановлении горнодобывающей промышленности и резком падении добычи золота. При этом ожидается и рост инфляции, ограничивающий увеличение реальных доходов и личного потребления. Спасением для экономики республики, по мнению аналитиков ЕБРР, станет восстановление объемов денежных переводов, хотя они по-прежнему остаются ниже докризисных уровней 2013-2014 годов, - подчеркивает Европейский банк.

В целом же, в будущем году замедлится экономический рост всех государств Центральной Азии с 4,8% в 2017 году до 4,6% в 2018 году, уточняется в докладе.


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URL: https://www.vb.kg/374709
Теги:
банковский сектор, горнодобывающий сектор, золото, трудовая миграция, Центральная Азия, Евразийский экономический союз, Кыргызстан, экономика, ЕБРР
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Комментарии
Баатыр Ильгизов
02.11.2018, 11:16
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 1
Комментариев: 4

Если наш президент возьмет пример с Мирзиеева, то будет ему памятник при жизни, а коли нет, то правило 61 одного точно сработает. Пусть уже наконец начинает поднимать экономику! 

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