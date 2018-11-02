Зато в Нацбанке не воруют! Депутаты встали на защиту главы НБКР

Депутат ЖК Дастан Бекешев заступился за главу Национального Банка Толкунбека Абдыгулова, которому в прошлом году правление Нацбанка списало долг в 4,8 млн сомов, взятый в качестве жилищной ссуды.

- Я думаю, что Толкунбек Абдыгулов один из лучших руководителей Нацбанка. Он грамотный специалист, и я сомневаюсь, что Кыргызстан в ближайшее время сможет найти лучшего человека на эту должность, - заявил VB.KG Дастан Бекешев.

При этом парламентарий подчеркивает, что практику списания ссуд и кредитов в Национальном банке нужно прекращать.

- Люди не понимают, как можно взять и списать несколько миллионов! Учителя плачут, не могут получить льготный ипотечный кредит, а если все-таки добьются его, то за каждую просрочку платежа банк с них сдерет три шкуры. Когда этот учитель видит новость, что человеку с очень хорошим заработком прощают кредит, то, естественно, возмущается и чувствует несправедливость, - предполагает Бекешев.

Депутат посоветовал Толкунбеку Аьдыгулову вернуть сумму жилищной ссуды и спокойно работать дальше.

- Если он этого не сделает, вполне возможно, что вопрос будут поднимать вновь и вновь, - ожидает парламентарий.

При этом депутат не сомневается, что формально никаких законов нарушено не было.

- Возможно это и законно, но некорректно. По сути, они сами себе списывают деньги. Сами принимают постановления под конкретных руководителей и сами же эти постановления исполняют. Я не говорю, что не надо поддерживать сотрудников, можно выдавать даже беспроцентные ссуды и кредиты, но их нужно возвращать, - заключил Бекешев.

Другой депутат парламента Азамат Арапбаев посоветовал корреспонденту VB.KG не беспокоиться о работе Национального Банка, потому что "там коррупции нет".

- В других министерствах у сотрудников мизерная зарплата и нет соцзащиты, зато воруют миллионами. Лучше на это обратите внимание, - сказал Арапбаев.

Депутат Айнуру Алтыбаева решила не спешить с выводами.

- С одной стороны, если все происходило в рамках закона и было решение Правления банка, то, наверное, не может быть претензий. С другой стороны, сотрудникам госбанка не совсем корректно самим себе списывать долги. Чтобы однозначно что-то сказать, нужно изучить закон и почитать постановление Правления, - уверена народная избранница.

Кстати, ранее VB.KG со ссылкой на данные декларации сообщало, что в 2016 году у Толкунбека Абдыгулова не было в собственности недвижимости. Хотя, по данным Нацбанка, жилищная ссуда, о которой идет речь, была выдана ему еще в 2015 году.

Напомним, в среду 31 октября на заседании Жогорку Кенеша депутат Гулшат Асылбаева заявила, что главе Национального Банка Толкунбеку Абдыгулову списали жилищную ссуду в сумме 6 млн сомов. Нацбанк подтвердил эту информацию, уточнив что списали не 6 млн, а 4,8. Решение приняло Правление НБКР, оценив вклад Абдыгулова в развитие банковского сектора и экономики Кыргызстана.