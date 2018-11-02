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Зато в Нацбанке не воруют! Депутаты встали на защиту главы НБКР

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- Екатерина Улитина
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Депутат ЖК Дастан Бекешев заступился за главу Национального Банка Толкунбека Абдыгулова, которому в прошлом году правление Нацбанка списало долг в 4,8 млн сомов, взятый в качестве жилищной ссуды.

- Я думаю, что Толкунбек Абдыгулов один из лучших руководителей Нацбанка. Он грамотный специалист, и я сомневаюсь, что Кыргызстан в ближайшее время сможет найти лучшего человека на эту должность, - заявил VB.KG Дастан Бекешев.

При этом парламентарий подчеркивает, что практику списания ссуд и кредитов в Национальном банке нужно прекращать.

- Люди не понимают, как можно взять и списать несколько миллионов! Учителя плачут, не могут получить льготный ипотечный кредит, а если все-таки добьются его, то за каждую просрочку платежа банк с них сдерет три шкуры. Когда этот учитель видит новость, что человеку с очень хорошим заработком прощают кредит, то, естественно, возмущается и чувствует несправедливость, - предполагает Бекешев.

Депутат посоветовал Толкунбеку Аьдыгулову вернуть сумму жилищной ссуды и спокойно работать дальше.

- Если он этого не сделает, вполне возможно, что вопрос будут поднимать вновь и вновь, - ожидает парламентарий.

При этом депутат не сомневается, что формально никаких законов нарушено не было.

- Возможно это и законно, но некорректно. По сути, они сами себе списывают деньги. Сами принимают постановления под конкретных руководителей и сами же эти постановления исполняют. Я не говорю, что не надо поддерживать сотрудников, можно выдавать даже беспроцентные ссуды и кредиты, но их нужно возвращать, - заключил Бекешев.

Другой депутат парламента Азамат Арапбаев посоветовал корреспонденту VB.KG не беспокоиться о работе Национального Банка, потому что "там коррупции нет".

- В других министерствах у сотрудников мизерная зарплата и нет соцзащиты, зато воруют миллионами. Лучше на это обратите внимание, - сказал Арапбаев.

Депутат Айнуру Алтыбаева решила не спешить с выводами.

- С одной стороны, если все происходило в рамках закона и было решение Правления банка, то, наверное, не может быть претензий. С другой стороны, сотрудникам госбанка не совсем корректно самим себе списывать долги. Чтобы однозначно что-то сказать, нужно изучить закон и почитать постановление Правления, - уверена народная избранница.

Кстати, ранее VB.KG со ссылкой на данные декларации сообщало, что в 2016 году у Толкунбека Абдыгулова не было в собственности недвижимости. Хотя, по данным Нацбанка, жилищная ссуда, о которой идет речь, была выдана ему еще в 2015 году.

Напомним, в среду 31 октября на заседании Жогорку Кенеша депутат Гулшат Асылбаева заявила, что главе Национального Банка Толкунбеку Абдыгулову списали жилищную ссуду в сумме 6 млн сомов. Нацбанк подтвердил эту информацию, уточнив что списали не 6 млн, а 4,8. Решение приняло Правление НБКР, оценив вклад Абдыгулова в развитие банковского сектора и экономики Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/374710
Теги:
Азамат Арапбаев, Айнуру Алтыбаева, Дастан Бекешев, Толкунбек Абдыгулов, кредит, Гюльшат Асылбаева, Нацбанк, НБ КР
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Комментарии
Читатель Вечерки
02.11.2018, 12:03
Карма: +18
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Плюсов: 86
Минусов: 68
Комментариев: 74

Абдыгулов и все его дружки-подельники обязаны вернуть списанные кредиты до последнего тыйына. Так как Национальный банк, оказывается, может обходиться без этих денег - пусть эти деньги вернутся не в Национальный банк, а на поддержку образования и пенсионеров.

Руководство Национального банка - зажравишеся ск...ты, не имеющие ни капельки совести ! 

Если бы они реально были умными людьми, как их пытаются представить депутаты типа Арапбаева Азамата, то поняли бы, что нельзя в бедной стране просто так класть себе в карман миллионы ! 

Если Азамат считает их достойными вознаграждения - пусть выплатит им вознаграждения за свой счет. Все-таки Арапбаев - долларовый миллионер. И уверен, если копнуть, откуда у него миллионы появились - выявится хотя бы тот факт, что налоги полностью не платил.

Что за бред ?! Какой-то депутат, млин, защищает хапуг, которые за просто так кладут себе в карманы миллионы, в то время как большая часть пенсионеров еле-еле живет на свою пенсию !

Господин Арапбаев, слуга народ, вы же были членом комитета ЖК по правам человека. И что, решили защищать права банкиров, позабыв про остальных граждан Кыргызстана ?

Может пора гнать таких банкиров и депутатов ?! Ах, да, забыл, законы пишутся именно такими депутатами, а отозвать депутата у народа не получится даже при всем желании. Законы такие !

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Жалоба модератору
Читатель Вечерки
02.11.2018, 12:13
Карма: +18
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 86
Минусов: 68
Комментариев: 74

Ситуация, при которой государственные чиновники кладут себе в карман миллионы сложилась из-за того, что в Кыргызстане власть принадлежит не народу, а организованным политики-преступным группировкам - "партиям" и богатеям типа Азамата Арапбаева.

Когда-то в Кыргызстане каждого депутата избирали индивидуально. Каждый депутат из кожи лез вон, чтобы доказать свою полезность народу.

Но позже паханы-главари решили, что проталкивать в Жогорку Кенеш каждого депутата отдельно - это слишком дорого. Поэтому впарили народу сказку о партиях, которые будут заботиться о них. Поэтому выборы в Жогорку Кенеш - партийные, т.е. кыргызстанцы голосуют за партии. а партийные паханы уже определяют, кто будет депутатом.

В результате депутатами у нас за редким исключение становятся богатеи, казнокрады и преступники.

Да, согласен, в Жогорку Кенеше есть нормальные, честные люди (ну, я надеюсь на это). Но возникает вопрос - почему эти "честные" люди годами сидят рядом с преступниками ? Они, что, не в курсах, как некоторые депутаты стали депутатами ?!

Да если провести народные выборы по каждому депутату - 90% депутатов в Жогорку Кенеш и в жизни не стали бы депутатами !

Пора народу брать власть в свои руки !

Пора провести референдум и на хрен отменить все эти партийные выборы, при которых депутатами становятся казнокрады, богачи, преступники !

Пора провести выборы в Жогорку Кенеш по каждому депутату индивидуально !

Вся власть народу ! 

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Жалоба модератору
Читатель Вечерки
02.11.2018, 12:24
Карма: +18
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 86
Минусов: 68
Комментариев: 74

Именно законы определяют развитие государства. Эти же депутаты могли написать в законе "О Национальном банке", что руководство Национального банка не имеет права класть сее в карман ничего. кроме своей заработной платы. Но, наши депутаты, создают законы, благодаря которым можно законно обворовывать народ.

И что тогда можно сказать про таких депутатов ?!

Обратите внимание, ни один из наших депутатов не сказал о том, что нужно изменить закон о "Национальном банке", чтобы ни одна сволочь не могла за просто так списывать себе и своим дружкам кредиты ! Они пытаются мягко пожурить Толкунбека, который просто так положил себе в карман 5 миллионов сомов. Виноват не только Толкунбек, который втихаря затарился миллионами, но и депутаты, которые создали закон, позволяющий на законных основаниях воровать.

Толкунбека за такие действия надо пинком отправить в свободное плавание. Ишь ты, бедненький какой ! Получает офигенную зарплату, имеет пару служебных машин, шикарные кабинеты, заграничные поездки и все ему мало ! Толкунбек, совесть есть или за десять лет работы в банковской сфере закончилась ?

Эх ! Сталина бы сюда. Чтобы к стеночке поставить и привести в исполнение высшую меру социальной защиты трудового класса.

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Жалоба модератору
Читатель Вечерки
02.11.2018, 12:31
Карма: +18
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 86
Минусов: 68
Комментариев: 74

" в 2016 году у Толкунбека Абдыгулова не было в собственности недвижимости. Хотя, по данным Нацбанка, жилищная ссуда, о которой идет речь, была выдана ему еще в 2015 году."

Вот и основание для увольнения такого "талантливого" банкира, который забыл указать, что купил себе квартирку на 5,5 миллионов сомов. Хитрюля эдакая !

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Читатель Вечерки
02.11.2018, 12:41
Карма: +18
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Плюсов: 86
Минусов: 68
Комментариев: 74

У Лунары Мамытовой, как выяснилось, совесть есть - сама подала в отставку. Хотя на фоне Абдыгулова, Лунара  - божий цветочек ! Да этот Абдыгулов раз в десять больше по загранкам катается, чем Лунара !

Весь вопрос - есть ли совесть у Абдыгулова ? Любой нормальный человек после такого скандала сам ушел бы с должности, вернув все до тыйына.

Как говорил Сталин - незаменимых кадров нет. Пусть поездует подальше.  Каким бы умным не был человек, воровать миллионы у народа нельзя.

Ждем-с, Толкунбек !

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