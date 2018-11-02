В Чуйской области лоб в лоб столкнулись две легковушки. Погибла женщина

Сегодня, примерно в 9 утра в Чуйской области на объездной дороге в районе ГЭС-5 произошло смертельное ДТП. Лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля Volkswagen Jetta и Volkswagen Golf III.

- Несмотря на то, что рядом с местом аварии присутствуют все дорожные знаки – обгон запрещен и сплошная линия, одна из машин все же выехала на встречную полосу и произошло столкновение, - сообщают VB.KG в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

В результате ДТП на месте погибла женщина лет 60-ти, еще трое пострадавших были госпитализированы.