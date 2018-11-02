Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

В Чуйской области лоб в лоб столкнулись две легковушки. Погибла женщина

481  2
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, примерно в 9 утра в Чуйской области на объездной дороге в районе ГЭС-5 произошло смертельное ДТП. Лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля Volkswagen Jetta и Volkswagen Golf III.

- Несмотря на то, что рядом с местом аварии присутствуют все дорожные знаки – обгон запрещен и сплошная линия, одна из машин все же выехала на встречную полосу и произошло столкновение, - сообщают VB.KG в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

В результате ДТП на месте погибла женщина лет 60-ти, еще трое пострадавших были госпитализированы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374711
Теги:
ДТП, смертность, Чуйская область, безопасность, Безопасный город, пострадавшие, больница
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Баатыр Ильгизов
02.11.2018, 11:11
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 1
Комментариев: 4

Рахмат новой власти и лично никакому премьеру за проекты таза коом и безопасный город. Ни капли понимания того, что такие проекты нужны стране. Все больше будет расти число жертв, благодаря жажде наживы. 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Джумабек Суйеркулов
02.11.2018, 11:49
Карма: +19
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 20
Минусов: 1
Комментариев: 33

Когда садишься за руль ворота ада открыты,когда летишь по трассе ангелы- хранители не успевают за тобой...

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  