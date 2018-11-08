В Кыргызстане детям с ОВЗ "наймут" персональных ассистентов

Родителям детей с ограниченными возможностями будут выплачивать заработную плату в размере около 5 тысяч сомов. Решение об этом уже, по сути, принято. Об этом редакции VB.KG пояснил собственный источник в правительстве.

По его словам, с ними будет заключаться трудовой договор о приеме на работу. При этом называться они будут персональными ассистентами.

- Обязанности персонального ассистента могут исполнять не только родители, но и наемные люди. На данный момент вопрос решается на законодательном уровне. Сейчас прорабатываются технические моменты, чтобы не было потом лишних разговоров. Заниматься этим будет Минсоцразвития, - уточнил он.

Кроме того, наш собеседник пояснил, почему в правительстве появилась эта идея – выплачивать заработную плату родителям детей с ОВЗ.

- Во-первых, это даст возможность тем родителям, которые смотрят за детьми-инвалидами, в старости получать пенсию. Во-вторых, хоть и увеличили размер пособия, но все равно этой суммы не хватает на жизнь, - добавил он.

Напомним, в прошлом году этот вопрос подняла на заседании правительства министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова, попросив главу Минфина Адылбека Касымалиева внести в республиканский бюджет выплату заработной платы родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья.