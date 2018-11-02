Завтра по Кыргызстану ожидает серьезное понижение температуры

В КР завтра, 3 ноября, ожидается значительное понижение температуры воздуха. В горных и предгорных районах снег, в долинной зоне без осадков. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Кыргызгидромет.

"В Чуйской, Таласской долинах ночью -3…-8°, днем +1…+6°, в Иссык-Кульской котловине ночью -7…-12°, днем -4…+1°, в Нарынской области ночью -10…-15°, днем -1…+4°. На юге страны в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ночью -2…-7°, днем +3…+8°", - информируют синоптики.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

"При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приводит к затруднению движения автотранспорта. Налипание мокрого снега создаст опасность обрыва линий электропередач", - добавили в МЧС.