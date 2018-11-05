Депутат: В деле "Росинбанка" есть коррупция

Депутат Дастан Бекешев считает, что правоохранительным органам стоит обратить внимание на дело "Росинбанка", так как в нем, вероятно, присутствуют элементы коррупции. Об этом парламентарий рассказал VB.KG.

- В ответ на свой запрос я получил от Национального Банка информацию о "Росинбанке". К сожалению, она засекречена и может быть использована только для служебного пользования. Все, что могу сказать, там есть коррупция, - рассказал Бекешев.

Он пояснил, что считает ошибкой НБКР выдать заведомо убыточному "Росинбанку" 300 млн сомов под залог его активов.

- Мы уже рассматривали этот вопрос на заседании комитета Парламента, которое прошло по инициативе Нацбанка в закрытом режиме. Они говорят, что есть некая коммерческая тайна, которую нельзя разглашать. Возможно, так и есть, но под предлогом "коммерческой тайны" можно протащить любые коррупционные схемы, - переживает Дастан Бекешев.

По его словам, в ближайшее время в Жогорку Кенеше вновь рассмотрят вопрос о "Росинбанке". Вероятно, вновь в закрытом режиме.

- Если депутаты поддержат, документы будут переданы в соответствующие органы для юридической оценки, - заключил депутат.

"Росинбанк" начал работать в Кыргызстане в 2013 году. Сейчас большинство филиалов банка закрыты. Летом ГСБЭП сообщила об аресте бывшего заместителя председателя правления банка Андрея Гройхмана по подозрению в легализации преступных доходов на сумму более 3 млрд рублей. В самом "Росинбанке" обвинения назвали абсурдными и расценили их как возможную попытку рейдерского захвата. В начале октября 77,6% акций "Росинбанк" перешли во владение Национального банка в счет погашения долга.