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Депутат: В деле "Росинбанка" есть коррупция

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- Екатерина Улитина
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Депутат Дастан Бекешев считает, что правоохранительным органам стоит обратить внимание на дело "Росинбанка", так как в нем, вероятно, присутствуют элементы коррупции. Об этом парламентарий рассказал VB.KG.

- В ответ на свой запрос я получил от Национального Банка информацию о "Росинбанке". К сожалению, она засекречена и может быть использована только для служебного пользования. Все, что могу сказать, там есть коррупция, - рассказал Бекешев.

Он пояснил, что считает ошибкой НБКР выдать заведомо убыточному "Росинбанку" 300 млн сомов под залог его активов.

- Мы уже рассматривали этот вопрос на заседании комитета Парламента, которое прошло по инициативе Нацбанка в закрытом режиме. Они говорят, что есть некая коммерческая тайна, которую нельзя разглашать. Возможно, так и есть, но под предлогом "коммерческой тайны" можно протащить любые коррупционные схемы, - переживает Дастан Бекешев.

По его словам, в ближайшее время в Жогорку Кенеше вновь рассмотрят вопрос о "Росинбанке". Вероятно, вновь в закрытом режиме.

- Если депутаты поддержат, документы будут переданы в соответствующие органы для юридической оценки, - заключил депутат.

"Росинбанк" начал работать в Кыргызстане в 2013 году. Сейчас большинство филиалов банка закрыты. Летом ГСБЭП сообщила об аресте бывшего заместителя председателя правления банка Андрея Гройхмана по подозрению в легализации преступных доходов на сумму более 3 млрд рублей. В самом "Росинбанке" обвинения назвали абсурдными и расценили их как возможную попытку рейдерского захвата. В начале октября 77,6% акций "Росинбанк" перешли во владение Национального банка в счет погашения долга.


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URL: https://www.vb.kg/374721
Теги:
Дастан Бекешев, коррупция, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, НБ КР, #Росинбанк
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Комментарии
Гражданин
05.11.2018, 09:43

Сейчас из за санкции на россию многие российские банки обанкротились и закрываются, у россии нет денег на них, поэтому нет смысла давать деньги банку который скоро закроется

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скафнюк
05.11.2018, 09:58

этот росинбанк изначально создавался как стиральная машина..даже не связывая его с нацбанком можно обэтом догадаться...проверить всю работу этого псевдобанка и можно полбанка в сизо сажать..работникам выдавали деньги и списывали точно также якобы за то и то..и тд..короче не банк а болото..надо его высушить..а то смрадом от него прет..

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Мика Мамаев
05.11.2018, 11:37
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Плюсов: 122
Минусов: 46
Комментариев: 122

Есть,есть там коррупция Бекешов,правильно глаголишь,,у нас везде коррупция),,,где наш чиновник всё,пиши пропало,,,надоело уже читать,)

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Чолпон Шакирова
05.11.2018, 14:13
Карма: +3
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Плюсов: 3
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Комментариев: 7

Вроде как новый президент обещал покончить с коррупцией, но видать пока не до нее. 

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