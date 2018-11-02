Руководители южного управления Госохраны завладели 1,3 млн сомов

Прокуратурой города Ош возбуждено уголовное дело в отношении отдельных должностных лиц южного управления Государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (далее – ЮУ ГУГССО) по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (Злоупотребление должностным положением), 166 (Мошенничество с использованием служебного положения) УК Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

Установлено, что руководители ЮУ ГУГССО путем обмана, под предлогом назначения и восстановления на должность, а также безвозмездного предоставления в собственность жилья, завладели денежными средствами сотрудников Западного отдела охраны города Ош в сумме 1 млн. 385 тыс. сомов.

Таким образом, в результате противоправных действий указанных должностных лиц, заявителям (действующим сотрудникам органов внутренних дел) причинен ущерб в крупном размере.

Уголовное дело передано в компетентный орган для организации расследования.