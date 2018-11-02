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Руководители южного управления Госохраны завладели 1,3 млн сомов

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- ВБ
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Прокуратурой города Ош возбуждено уголовное дело в отношении отдельных должностных лиц южного управления Государственной специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (далее – ЮУ ГУГССО) по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (Злоупотребление должностным положением), 166 (Мошенничество с использованием служебного положения) УК Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

Установлено, что руководители ЮУ ГУГССО путем обмана, под предлогом назначения и восстановления на должность, а также безвозмездного предоставления в собственность жилья, завладели денежными средствами сотрудников Западного отдела охраны города Ош в сумме 1 млн. 385 тыс. сомов.

Таким образом, в результате противоправных действий указанных должностных лиц, заявителям (действующим сотрудникам органов внутренних дел) причинен ущерб в крупном размере.

Уголовное дело передано в компетентный орган для организации расследования.


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URL: https://www.vb.kg/374724
Теги:
Генеральная прокуратура, прокуратура, злоупотребление, мошенничество, Ош, Ошская область, уголовная ответственность, Кыргызстан, уголовное дело
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