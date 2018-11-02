Депутаты ЖК "следят" за судом в Алматы в отношении Дамирбека Асылбек уулу

Сегодня, 2 ноября, в межрайонном специализированном суде в Алматы началось главное слушание по делу в отношении экс-депутата Жогорку Кенеша Дамирбека Асылбек уулу. Его обвиняют в создании транснациональной организованной преступной группировки и контрабанде в особо крупном размере.

Бывшего коллегу приехали поддержать трое членов фракции "Кыргызстан". По словам лидера фракции Алмазбека Баатырбекова, в Казахстан выехали Руслан Чойбеков, Жаныбек Исаев, Алмазбек Эргешов.

- Но они выехали в частном порядке. Просто для участия в судебном процессе… Конечно, Дамирбек Асылбек уулу наш бывший сопартиец – это нельзя забывать, - заявил VB.KG Баатырбеков.

Сами "делегаты" уже успели дать интервью местным СМИ. Как сообщил Informburo.kz нардеп Руслан Чойбеков, всего должно было приехать 4 парламентария.

- Дамирбек Асылбек уулу был у нас зампредседателя комитета по конституционному законодательству, государственному устройству и по судебно-правовым вопросам. Он - депутат двух созывов парламента Кыргызстана. Что касается суда... Мы обратили внимание на то, что председательствующий судья всех желающих запускал на процесс и всем давал слово. Будем следить за процессом, - цитирует Informburo.kz Чойбекова.

Как передают казахские СМИ, по версии обвинения в ноябре 2016 года депутат Жогорку Кенеша Дамирбек Асылбек уулу, используя служебное положение, создал транснациональную организованную преступную группировку с целью занятия контрабандой. Товары народного потребления в особо крупном размере перевозили по фиктивным документам через таможню из Кыргызстана в Казахстан и Россию.

- Для совместного исполнения плана депутат предложил своим друзьям – гражданам Казахстана, вместе совершать экономическую контрабанду. Чиновник лично руководил ОПГ, распределил полномочия среди своих подчинённых: оказание общего покровительства, совершение контрабанды. Они как раз и осуществляли аналогичную перевозку, обеспечивали безопасное сопровождение груза до Алматы, – зачитал обвинение прокурор.

Отметим, вместе с экс-парламентарием на скамье подсудимых ещё 11 человек, восемь из них – граждане Казахстана.

Напомним, депутат Жогорку Кенеша от фракции "Кыргызстан" Дамирбек Асылбек уулу и еще трое кыргызстанцев были задержаны в начале текущего года в Казахстане в ходе масштабной спецоперации.

Позже у кыргызстанского парламентария обнаружилось казахстанское гражданство. Из-за чего он был лишен депутатского мандата.