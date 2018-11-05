Главного лоббиста "Альянс Алтына" в ГКПЭН сняли с должности?

Накануне стало известно, что на место заместителя председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Азиса Сапаралиева назначен Азизбек Ороков.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Как сообщили VB.KG источники в ГКПЭН, именно Азиз Сапаралиев был главным лоббистом "Альянс Алтына" - компании, владеющей лицензией на разработку месторождения Джеруй.

- Есть информация, что именно он продолжал работать по указанию экс-вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева и дал изначально разрешение заложить лицензию российскому инвестору по Джерую как гарантию на получение средств в ВТБ-банке. И по некоторым данным, все это время Зилалиев продолжал через Сапаралиева "рулить" в ведомстве, - подчеркнул источник.

Сам Сапаралиев для комментариев на момент подготовки материала оказался недоступен.