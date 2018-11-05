Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

Главного лоббиста "Альянс Алтына" в ГКПЭН сняли с должности?

1055  2
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне стало известно, что на место заместителя председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Азиса Сапаралиева назначен Азизбек Ороков.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Как сообщили VB.KG источники в ГКПЭН, именно Азиз Сапаралиев был главным лоббистом "Альянс Алтына" - компании, владеющей лицензией на разработку месторождения Джеруй.

- Есть информация, что именно он продолжал работать по указанию экс-вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева и дал изначально разрешение заложить лицензию российскому инвестору по Джерую как гарантию на получение средств в ВТБ-банке. И по некоторым данным, все это время Зилалиев продолжал через Сапаралиева "рулить" в ведомстве, - подчеркнул источник.

Сам Сапаралиев для комментариев на момент подготовки материала оказался недоступен.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374731
Теги:
горнодобывающий сектор, правительство, промышленность, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
скафнюк
05.11.2018, 10:02

такое чувство что в это ведомство назначают одних аферистов..как ни руководитель так обязательно чем то обмазан..

0
Цитировать
Жалоба модератору
Чолпон Шакирова
05.11.2018, 14:11
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 7

Снова должность кому-то из родни понадобилось...

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  