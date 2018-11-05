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В Алматы погиб известный каскадер, изображая во время Хэллоуина мумию

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- Оксана Гут
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В минувшую субботу в Алматы на вечеринке по случаю Хеллоуина погиб казахстанский каскадер Касым Жумагужин. Он выполнял трюк, изображая повешенную мумию. Об этом пишут казахские СМИ.

Отмечается, что на каскадере был надет специальный жилет, предназначенный для выполнения подобных трюков, а петля, которую видели зрители – бутафорская – не была затянута.

Однако через 15 минут Жумагужин потерял сознание. Врачи пытались его реанимировать, но оставалось только констатировать смерть.

Позже стало известно, что причиной остановки сердца 34-летнего трюкача стал острый первичный инфаркт миокарда.

Касым Жумагужин принимал участие в съемках 25 фильмов, в том числе "Неудержимые-2" Сильвестра Сталлоне, "47 ронинов" с Киану Ривз, а также в картинах "Кочевник", "Дневной дозор", "Викинг" и других.


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URL: https://www.vb.kg/374737
Теги:
Казахстан, кино, погибшие, праздник, культура, врачи
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