Бекешев рассказал, как "ломали" парламентские фракции

Надо сделать так, чтоб народ решал, кому можно стать членом парламента, а кому лучше побыть за бортом. Сейчас народ голосует лишь за партию, то есть за юридическое лицо, которое может создать любой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат ЖК Дастан Бекешев.

Он считает, что, когда член парламента будет обязан народу, тогда ему будет наплевать на "любовь сверху".

- Для такого депутата будет главным работать так, чтоб его любил народ, чтоб народ оценил его работу, и он смог получить возможность войти очередной раз в парламент. А если "сверху" будут давления на такого парламентария, то такой парламентарий сможет опереться на народ. Быть может, я не прав в своих выводах. Но повторяющаяся ситуация с расколом партий показывает, что система не работает, и её надо менять. Сложившаяся ситуация между партией и фракцией СДПК говорит о том, что нам нужно проводить очередную конституционную реформу. Так как это наглядный пример того, что партия и фракция - не одно и то же, - уверен Бекешев.

Однако депутат напомнил, что происходящий раскол между фракциями и партиями начался не с СДПК.

- Это вернулось в СДПК. А история началась с "разделяй и властвуй", когда ломали фракцию "Ар-Намыс" в 2011 году, затем фракцию "Республика" и "Ата-Журт". Сломали фракции, и депутатам показали, что можно объединяться в депутатские группы, которые выполнили свою миссию по расколу партий. Всей стране показали, что фракция может наплевать на лидера, может "забить" на обещания, данные партией, так как фракция - это уже не партия, а депутатское объединение в парламенте, ничем и никому не обязанное, - подчеркнул Бекешев.

Как же удаётся "ломать" фракции и партии, принадлежащие сильным личностям?

- Для несогласных есть меч в виде прокуратуры и спецслужб, а можно ещё и государственные СМИ запустить - достаточно назвать несогласного коррупционером, а статья найдётся. И если откровенно, редко встречаются случаи, когда депутат-олигарх нелоялен власти. Это исключение из правил. Минимум что ждёт несогласного – перед ним закрываются двери. "Согласного", причём активно содействующего расколу, ждут всяческие блага: назначения, продвижения его людей и его самого. Такая политическая система поддерживалась и поощрялась, а сейчас эта система не нравится тем, кто её собственно подпитывал, - напомнил Бекешев.

На самом деле, управление через расколы партий выгодно лишь малому числу людей, да и история показала, что выгодна лишь на определённое время, считает нардеп.

- Страдают же граждане, которых иногда, во время выборов, называют избирателями. Страдают, потому что нет связи между избирателем и партией, между партией и фракцией, между фракцией и правительством. И вроде народ - источник власти, а в то же время народ после выборов ни на что не влияет. Я предлагаю не тратить время на сегодняшние разборки лидеров, а задуматься над изменением прогнившей системы, - заявляет Бекешев.

В Конституцию нужно вносить поправки, устанавливающие что:

- Парламентская фракция подчиняется партии. Фракция не вправе исключать депутата из фракции (нужны меры дисциплинарного характера, например, запрет делать заявления от имени фракции, выступать от имени фракции на заседании по некоторым вопросам). Партия лишь на съезде 2/3 голосами может отозвать депутата по весьма веским причинам, но не по причинам, что он сказал не так, как кому-то хочется, или думает по-другому, не соблюдает какой-то там устав. Правительство может формироваться из числа депутатов, составляющих коалицию большинства, при этом, депутатский мандат должен сохраняться за депутатами-членами правительства. Премьер-министром должен становиться лидер партии, набравшей большинство голосов на выборах, или лидер коалиционного большинства. Помимо этих поправок нужно в выборном законодательстве предусмотреть избрание депутатов по партийным спискам, но от условных округов. Обязательно установить правило, кто больше в округе собрал голосов, тот первый идёт в парламент. А также в Законе "О политических партиях" нужно прописать норму, запрещающую лидеру партии занимать лидерскую должность более двух сроков подряд, а максимальным сроком определить 5 лет, - заключил Дастан Бекешев.