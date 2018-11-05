Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

Бекешев рассказал, как "ломали" парламентские фракции

958  4
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Надо сделать так, чтоб народ решал, кому можно стать членом парламента, а кому лучше побыть за бортом. Сейчас народ голосует лишь за партию, то есть за юридическое лицо, которое может создать любой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат ЖК Дастан Бекешев.

Он считает, что, когда член парламента будет обязан народу, тогда ему будет наплевать на "любовь сверху".

- Для такого депутата будет главным работать так, чтоб его любил народ, чтоб народ оценил его работу, и он смог получить возможность войти очередной раз в парламент. А если "сверху" будут давления на такого парламентария, то такой парламентарий сможет опереться на народ. Быть может, я не прав в своих выводах. Но повторяющаяся ситуация с расколом партий показывает, что система не работает, и её надо менять. Сложившаяся ситуация между партией и фракцией СДПК говорит о том, что нам нужно проводить очередную конституционную реформу. Так как это наглядный пример того, что партия и фракция - не одно и то же, - уверен Бекешев.

Однако депутат напомнил, что происходящий раскол между фракциями и партиями начался не с СДПК.

- Это вернулось в СДПК. А история началась с "разделяй и властвуй", когда ломали фракцию "Ар-Намыс" в 2011 году, затем фракцию "Республика" и "Ата-Журт". Сломали фракции, и депутатам показали, что можно объединяться в депутатские группы, которые выполнили свою миссию по расколу партий. Всей стране показали, что фракция может наплевать на лидера, может "забить" на обещания, данные партией, так как фракция - это уже не партия, а депутатское объединение в парламенте, ничем и никому не обязанное, - подчеркнул Бекешев.

Как же удаётся "ломать" фракции и партии, принадлежащие сильным личностям?

- Для несогласных есть меч в виде прокуратуры и спецслужб, а можно ещё и государственные СМИ запустить - достаточно назвать несогласного коррупционером, а статья найдётся. И если откровенно, редко встречаются случаи, когда депутат-олигарх нелоялен власти. Это исключение из правил. Минимум что ждёт несогласного – перед ним закрываются двери. "Согласного", причём активно содействующего расколу, ждут всяческие блага: назначения, продвижения его людей и его самого. Такая политическая система поддерживалась и поощрялась, а сейчас эта система не нравится тем, кто её собственно подпитывал, - напомнил Бекешев.

На самом деле, управление через расколы партий выгодно лишь малому числу людей, да и история показала, что выгодна лишь на определённое время, считает нардеп.

- Страдают же граждане, которых иногда, во время выборов, называют избирателями. Страдают, потому что нет связи между избирателем и партией, между партией и фракцией, между фракцией и правительством. И вроде народ - источник власти, а в то же время народ после выборов ни на что не влияет. Я предлагаю не тратить время на сегодняшние разборки лидеров, а задуматься над изменением прогнившей системы, - заявляет Бекешев.

В Конституцию нужно вносить поправки, устанавливающие что:

- Парламентская фракция подчиняется партии. Фракция не вправе исключать депутата из фракции (нужны меры дисциплинарного характера, например, запрет делать заявления от имени фракции, выступать от имени фракции на заседании по некоторым вопросам). Партия лишь на съезде 2/3 голосами может отозвать депутата по весьма веским причинам, но не по причинам, что он сказал не так, как кому-то хочется, или думает по-другому, не соблюдает какой-то там устав. Правительство может формироваться из числа депутатов, составляющих коалицию большинства, при этом, депутатский мандат должен сохраняться за депутатами-членами правительства. Премьер-министром должен становиться лидер партии, набравшей большинство голосов на выборах, или лидер коалиционного большинства. Помимо этих поправок нужно в выборном законодательстве предусмотреть избрание депутатов по партийным спискам, но от условных округов. Обязательно установить правило, кто больше в округе собрал голосов, тот первый идёт в парламент. А также в Законе "О политических партиях" нужно прописать норму, запрещающую лидеру партии занимать лидерскую должность более двух сроков подряд, а максимальным сроком определить 5 лет, - заключил Дастан Бекешев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374741
Теги:
Дастан Бекешев, Конституция, парламент, партии, реформы, Кыргызстан, СДПК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Мика Мамаев
05.11.2018, 11:44
Карма: +76
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 122
Минусов: 46
Комментариев: 122

А как мы можем убрать партийный список на выборах? Что надо сделать,чтобы стало как раньше народ? Кто знает? Партийность- это когда не считаются с народом,да и вообще обнаглели уже,бардак в стране.Война какая происходит между партиями,кланами когда президент меняется,это ж видно

+2
Цитировать
Жалоба модератору
Алтынбек Ынтымаков
05.11.2018, 12:24
Карма: +43
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 57
Минусов: 14
Комментариев: 30

Сейчас идет целенапраленная политика против Атамбаева. Цель понятно - убрать его влияние и в партии и обществе. Атамбаев много чего сделал. Хотя об этом сейчас никто из его окружений не говорят об этом. Просто предатели и все. АЩА молодец

+2
Цитировать
Жалоба модератору
Чолпон Шакирова
05.11.2018, 14:25
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 7

нынешняя власть не захочет, чтоб выбирали в жк только личностей, которые пользуются уважением и авторитетом у народа, тогда они не смогут ими командовать, поэтому выборы так же будут по партийным спискам. кто дал больше, тот и победил. если же проведут выборы как положено, то никто из 120 баранов не пройдет в жк в 2020 году. даже асылбек и раим тут деньгами не поможет. 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Денис Денисович
05.11.2018, 15:00
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 1
Комментариев: 5

Бекешев в данной статье юлит, говоря про поправки в Конституции, потому что мне и обычному человеку по барабану сколько сроков отсиживается  лидер партии, ведь это не президент страны, пусть хоть всю жизнь возглавляет свою партию. И такое чувство, будто Бекешев пытается выгородить Омуркулова, дескать неправильно поступили с ним. Хотя с предателями по-другому нельзя.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  