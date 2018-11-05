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Спикер ЖК побывал на открытии стадиона имени Текебаева

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- Бакыт Стамов
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Торага Жогорку Кенеша КР Дастан Жумабеков и ряд депутатов побывали на открытии стадиона в Базар-Коргонском районе. Об этом редакции VB.KG подтвердили в пресс-службе спикера парламента.

Сообщается, что мероприятие было приурочено к 100-летнему юбилею Базар-Коргонского района.

Новость как новость, и все бы ничего, если бы не одно но. Стадиону этому было присвоено имя Асилбека Текебаева – родного брата лидера "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, который, как известно, находится в местах не столь отдаленных.

Справка: Асилбек Текебаев работал журналистом и был координатором партии "Ата Мекен" по Джалал-Абадской области. Умер в 2012 году в возрасте 51 год от сердечной болезни.


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URL: https://www.vb.kg/374742
Теги:
Базар-Коргонский район, юбилей, Жогорку Кенеш, Омурбек Текебаев
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Комментарии
Банин Александр
05.11.2018, 16:47
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Комментариев: 1

это что? спикер побывал на открытии стадиона имени этого человека, который сжег дома в Тейите? что то пошло не так во власти! 

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