Спикер ЖК побывал на открытии стадиона имени Текебаева

Торага Жогорку Кенеша КР Дастан Жумабеков и ряд депутатов побывали на открытии стадиона в Базар-Коргонском районе. Об этом редакции VB.KG подтвердили в пресс-службе спикера парламента.

Сообщается, что мероприятие было приурочено к 100-летнему юбилею Базар-Коргонского района.

Новость как новость, и все бы ничего, если бы не одно но. Стадиону этому было присвоено имя Асилбека Текебаева – родного брата лидера "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, который, как известно, находится в местах не столь отдаленных.

Справка: Асилбек Текебаев работал журналистом и был координатором партии "Ата Мекен" по Джалал-Абадской области. Умер в 2012 году в возрасте 51 год от сердечной болезни.